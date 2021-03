Prvo s njom unajmio stan, zatim joj lupao po vratima pa je i teško ozlijedio

Za nanošenje teške ozlijede osumnjičen je 39-godišnjak, priopćila je zagrebačka policija. Sumnjiči ga se da je 22. ožujka oko 19.30 došao na područje Trešnjevke gdje je stan kojeg je zajedno s oštećenom unajmio za stanovanje.

Prvo se s njom posvađao, nakon čega je počeo lupati po ulaznim vratima stana. Žena je otvorila vrata jer nije htjela da ih 39- godišnjak razbije. No on je to iskoristio da bi nasrnuo na nju, udario ju više puta po glavi i tijelu pri čemu ju je teško ozlijedio.

Priveden je na policiju, a vjerojatno mu slijedi i dovođenje pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda.