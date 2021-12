Prvi SMS na svijetu ide na dražbu: Poslan je 1992. godine, a u njemu stoji kratka poruka

Prvi SMS na svijetu u utorak će biti ponuđen na dražbi kao digitalni dio povijesti.

Prva usluga kratkih poruka (Short Message Service ili SMS) ide pod čekić na dražbi pariške aukcijske kuće Aguttes kao nezamjenjivi token (NFT ili Non-fungible token), što znači da ima digitalni certifikat o autentičnosti i smatra se originalom.

NFT je poseban kriptografski generirani token koji koristi blockchain tehnologiju za povezivanje s jedinstvenim digitalnim sredstvom koje se ne može replicirati. Tko god posjeduje kod, osiguran blockchain tehnologijom, postat će digitalni vlasnik SMS-a.

Vodafoneov programer Neil Papworth prvi SMS poslao je u prosincu 1992. kolegi koji ju je primio dok je bio na božićnoj zabavi tvrtke.

U njemu kratko stoji: "Sretan Božić".

The first SMS in history will be sold as a NFT for charity.



The Vodafone mobile operator decided to hold a charity auction on the eve of Christmas. The estimated cost is indicated in the range from 100,000 to 200,000 euros. pic.twitter.com/qptSjSdWp4