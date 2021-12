VIDEO Milanović: Dolazak bi uključivao nevjerojatne sigurnosne mjere, koje bi se ogadile i tamošnjim Hrvatima

Predsjednik Republike Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom obilježavanju 30. obljetnice HVU-a „Dr. Franjo Tuđman“ i svečanoj promociji polaznika preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Nakon čega se obratio medijima gdje je kometirao otkazivanje puta u BiH, ali i aktualne političke događaje.

Zoran Milanović je komentirao otkazivanje svojeg puta u BiH: - Sve stoji u priopćenju. Ja ne mogu biti prijatelj sa svakim. Ne mogu se razdragano šetati Baščaršijom, ali preživjet ću bez toga

Na pitanje misli li da hrvatskom narodu u BiH pomažu njegove izjave, kazao je : - Mislim da hrvatska Vlada i neki ljudi u toj vladi ignoriraju svoj posao. BiH bez Hrvata ne postoji, ali oni su jezičac na vagi.

Osvrnuo se i na prihvaćene Zaključke o BiH na Vijeću Europske Unije koje je kritizirao otvorenim pismom upućenim premijeru Andreju Plenkoviću.

- Plenković je pogriješio što nije iskoristio instrument koji smo imali u Bruxelles. Vrlo rijetko je Hrvatska za nešto zainteresirana u Bruxellesu, a onda se pokoriš mišljenju jedne Nizozemske i kukavičluku njihove vojske - kazao je Milanović. Istaknuo je kako su Nizozemci zadnji koji bi se trebali miješati u poslove BiH.

- Mislim da je vrijeme da promijenimo veleposlanicu u Bruxellesu - rekao je Milanović istaknuvši da je riječ o dobroj, iskusnoj stručnjakinji koja ima poziciju uz EK.

Upitan oko pitanja susreta s premijerom Andrejom Plenkovićem, kazao je da su se vidjeli na obljetnici HNB-a te da je kasnio na obljetnicu HVU-a zbog njegova govora

Nakon što ga je novinar upitao pitanje, Milanović ga je pitao s koje televizije dolazi nakon čega je novinar odbio, no potom je kazao je da s Al Jazeere. Milanović mu je rekao da je to ozbiljan medij, no da o BiH izvještavaju pristrano.

Kazao je da će doći u BIH.

- Neka se nose, mene nikakvi moralni bukači neće spriječiti. Odluka o ne odlasku u BiH je bila moja - istaknuo je predsjednik.

- U Ahmićima je bio predsjednik Ivo Josipović i to je dovoljno s hrvatske strane. Bio sam u Vitezu gdje su ubijana djeca hrvatske nacionalnosti, tamo nisam vidio drugu stranu - rekao je Milanović,

Dodao je da su Hrvati u Lašvanskoj dolini bili izloženi užasnoj situaciji, nakon čega je nastao zločin u Ahmićima.

- Čović je najveći problem. Kad on ode, Hrvati u BiH će biti kao Švicarci - rekao je Milanović, objasnio je da je imao problem s Čovićevim HDZ-om BiH.

Podsjetio je na Ustav RH i na članak koji navodi kako predsjednik i premijer su sukreatori vanjske politike, te je kazao da bi mogao on poslati Orsata Miljenića na Vijeće Europske unije gdje bi imao viši položaj od ministra.

Ponovo se osvrnuo na odlazak u BiH.

- Dolazak bi uključivao nevjerojatne sigurnosne mjere, koje bi se ogadile i tamošnjim Hrvatima - kazao je i dodao da bi mogao otići sutra u BiH, ali bez velikih najava.

Komentirao je najavljenu odluku Ustavnog suda o COVID potvrdama u zdravstvu.

- Ustavni sud je pravni kombinat HDZ-a. Izgleda da su Mostovci sakupili dovoljno potpisa, ne znam kako jer nemaju infrastrukturu. Ustav se cinično krši. Vjerojatno će ih probati pokrasti. Smatram da trebaju pozvati ljude da se cijepe, ali to ne rade i ne mislim da je to dobro. Protiv njih su svi, pa i crkva. Ne znam kako su sakupili potpise.

Na pitanje kako bi se mogla dogoditi krađa, kazao je da bi se potpisi mogli proglasiti nevažećima ili duplima: - Zna se kako to radi. To su već prokušane metode.

- Molim da se ne naslikavaju ispred kipova branitelja. To je vrsta političke sodomije - uputio je Milanović molbu ministru Banožiću i premijeru Plenkoviću, te je istaknuo kako je to gore nego kad se političari slikaju s djecom.

- DORH ne funkcionira. Glavna osoba je kompromintirana - kazao je predsjednik. Istaknuo je da Gabrijela Žalac i dalje se nalazi na stranicama HDZ-a.

- Je li donesen proračun? Ruka mi se želi osušiti od toliko gluposti. Ako ne potpišem i ne obrazložim, kršim Ustav. Gdje je novac za hrvatsku vojsku? Zašto plaćamo 200 milijuna eura više? - zapitao se Milanović.

VIDEO, Govor na HVU

Milanović se na samom početku proslave obljetnice HVU-a ispričao što kasni jer se odužila proslava 30. obljetnice HNB i to zbog, kako je rekao, predugih govora.

- Došao sam iz institucije koja je obilježavala 30. godišnjicu nastanka. Iako se postojala prije, uzima se da je nastala na današnji dan. Ova vaša nije. Zašto to govorim? Te dvije institucije su jedine dvije institucije su dvije institucije koje su radile svoj posao časno i nikad se nisu osramotile.

- Prekosutra idem na Kosovo pozdraviti naše ljudi. Oni su tamo jer je to naša odluka, niti jedna sila nas nije natjerala. Mi ćemo morati se rukovoditi prvo svojim interesima. NATO mora paziti da svojim širenjem ne kreira nove krize - istaknuo je.

- Čekaju vas zanimljive godine. Svijet je nepredljiv, a veliki se svađaju. Lekcije iz posljednjeg rata su zaboravljene. Želim vam dinamične, ali i uzbudljive godine - poručio je predsjednik prisutnima, među kojima se nalazi i 120 poručnika i poručnica kojima je radio dodijelio diplome.

- Ovo nije birtija. Ovo je časna institucija koja je nastala u teškim okolnostima zahvaljujući nekoliko dobrih ljudi. Bez daljnjih komentara o situaciji u regiji želim vam sretan Božić - kazao je Milanović okupljenima.

VIDEO: 30. obljetnica HVU-a Dr. Franjo Tuđman, snimio: Kruno Galjar