Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POTRESNE RIJEČI

Oglasila se Erika Kirk nakon ubojstva svog supruga: 'Nemate pojma što ste upravo oslobodili'

The body of slain conservative activist Charlie Kirk is transported aboard Air Force Two
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 06:31

Erika Kirk (36), bivša Miss Arizona USA i poduzetnica, upoznala je svog supruga 2018., a vjenčali su se manje od dvije godine kasnije

Udovica desničarskog aktivista Charlieja Kirka, Erika Kirk, održala je emotivan govor u kojem je zahvalila spasilačkim službama na pokušajima da spase život njezina supruga, ubijenog na sveučilišnom kampusu u američkoj saveznoj državi Utah. U prijenosu uživo iz sjedišta organizacije Turning Point USA u Arizoni, Erika Kirk stajala je pored prazne stolice koju je njezin suprug koristio tijekom snimanja podcasta. Citirala je Bibliju, govorila o njegovoj ljubavi prema bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, potpredsjedniku JD Vanceu, Sjedinjenim Državama te njihovo dvoje djece.

Obraćajući se onima koje je nazvala "zločincima", Kirk je poručila: "Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi, vapaji ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča. Svi bi trebali znati ovo: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta." Najavila je kako će se turneja njezinog supruga po američkim sveučilištima nastaviti ove jeseni i u godinama koje dolaze, kao i njegov podcast.

Charlie Kirk, 31-godišnji vođa konzervativnog pokreta i osnivač Turning Point USA, ubijen je u srijedu tijekom javnog govora na Sveučilištu Utah Valley u Oremu. Napadač, identificiran kao Tyler Robinson, uhićen je dan kasnije nakon što se predao policiji. „Glas moga supruga ostat će zauvijek“, poručila je Erika Kirk, dok je obraćanje započelo minutama tišine u znak počasti. Zahvalila je liječnicima i spasiocima, svom suprugovom timu, ali i Bijeloj kući.

Suze nije mogla sakriti dok se obraćala Trumpu: „Gospodine predsjedniče, moj muž vas je volio. I znao je da i vi volite njega.“ Posebno je zahvalila potpredsjedniku Vanceu i njegovoj supruzi Ushi koji su pratili lijes njezina supruga na putu u Arizonu, piše BBC.  Govoreći o vlastitoj djeci, trogodišnjoj kćeri i jednogodišnjem sinu, Erika Kirk priznala je da ne zna kako im objasniti naglu smrt njihova oca. „Dušo, tata te jako voli. Nemoj se brinuti. On je na poslovnom putu s Isusom“, rekla je kćeri. Erika Kirk (36), bivša Miss Arizona USA i poduzetnica, upoznala je svog supruga 2018., a vjenčali su se manje od dvije godine kasnije. Danas vodi podcast i bavi se biblijskim studijama, glumom i modnim dizajnom inspiriranim vjerom.

Ključne riječi
Charlie Kirk atentat SAD

Komentara 22

Pogledaj Sve
CR
crnikruh
08:58 13.09.2025.

Smrt svog supruga može zahvaliti Trumpu.

TE
tejanolejano
08:43 13.09.2025.

To je ta napredna globalistička levica...Kad im neko smeta oni ga jednostavno uklone. Kada im trebaju sirovine naprave rat u nekoj zemlji, a sve pod plaštom demokratije i borbe za ljudska prava. Sve što koči njihove planove postaje legitimna meta. 'Ajde sad opet crveni i zabrana pisanja komentara.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
08:54 13.09.2025.

E moja Erika taj voljeni trump je seksualni zlocinac, vjerujem da je u zivotu unistio puno drugih zivota. Normalan covjek se gadi tog lika. I to ti pise lik koji prezire ljevicare.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PET DANA PAKLA

Pobuna zatvorenika koja je ugušena u krvi otkrila je mračnu stranu Amerike, a zatvor Attica i danas je jedan od najozloglašenijih

Pobuna zatvorenika u pretrpanom zatvoru Attica, u rujnu 1971. godine, prerasla je u petodnevnu dramu koja je završila najkrvavijim, jednodnevnim sukobom u američkoj povijesti od doba Građanskog rata. Ključnu ulogu odigrala je naredba guvernera Nelsona Rockefellera da se zatvor preuzme silom, što je rezultiralo krvoprolićem – ubijeno je 43 ljudi - 33 zatvorenika i 10 zaposlenika zatvora.

Učitaj još