Oglasila se Erika Kirk nakon ubojstva svog supruga: 'Nemate pojma što ste upravo oslobodili'

Udovica desničarskog aktivista Charlieja Kirka , Erika Kirk, održala je emotivan govor u kojem je zahvalila spasilačkim službama na pokušajima da spase život njezina supruga, ubijenog na sveučilišnom kampusu u američkoj saveznoj državi Utah. U prijenosu uživo iz sjedišta organizacije Turning Point USA u Arizoni, Erika Kirk stajala je pored prazne stolice koju je njezin suprug koristio tijekom snimanja podcasta. Citirala je Bibliju, govorila o njegovoj ljubavi prema bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, potpredsjedniku JD Vanceu, Sjedinjenim Državama te njihovo dvoje djece.

Obraćajući se onima koje je nazvala "zločincima", Kirk je poručila: "Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi, vapaji ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča. Svi bi trebali znati ovo: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta." Najavila je kako će se turneja njezinog supruga po američkim sveučilištima nastaviti ove jeseni i u godinama koje dolaze, kao i njegov podcast.

ERIKA KIRK Speaks to America...and the World... for the first time since her husband was assassinated.

Charlie Kirk, 31-godišnji vođa konzervativnog pokreta i osnivač Turning Point USA, ubijen je u srijedu tijekom javnog govora na Sveučilištu Utah Valley u Oremu. Napadač, identificiran kao Tyler Robinson, uhićen je dan kasnije nakon što se predao policiji. „Glas moga supruga ostat će zauvijek“, poručila je Erika Kirk, dok je obraćanje započelo minutama tišine u znak počasti. Zahvalila je liječnicima i spasiocima, svom suprugovom timu, ali i Bijeloj kući.

Suze nije mogla sakriti dok se obraćala Trumpu: „Gospodine predsjedniče, moj muž vas je volio. I znao je da i vi volite njega.“ Posebno je zahvalila potpredsjedniku Vanceu i njegovoj supruzi Ushi koji su pratili lijes njezina supruga na putu u Arizonu, piše BBC. Govoreći o vlastitoj djeci, trogodišnjoj kćeri i jednogodišnjem sinu, Erika Kirk priznala je da ne zna kako im objasniti naglu smrt njihova oca. „Dušo, tata te jako voli. Nemoj se brinuti. On je na poslovnom putu s Isusom“, rekla je kćeri. Erika Kirk (36), bivša Miss Arizona USA i poduzetnica, upoznala je svog supruga 2018., a vjenčali su se manje od dvije godine kasnije. Danas vodi podcast i bavi se biblijskim studijama, glumom i modnim dizajnom inspiriranim vjerom.