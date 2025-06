Tko je podbacio, a tko je rekorder: Evo kakva je izlaznost bila u odnosu na prvi krug

Najveće zanimanje za drugi krug lokalnih izbora pokazali su birači u Gospiću, najmanje u Velikoj Gorici, prijepodne u sjedištu Like glasovalo ih je 15, 5 posto, a u sjedištu Turopolja, svega 5, 31 posto, pokazuju podaci koje je u podne objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP). Gospićane po odazivu prate Karlovčani (15, 43) i Splićani (15, 42) posto. Začelje ljestvice, uz Goricu, drže Slavonski Brod (10, 40 posto) i Zadar (10, 70 posto). U Zagrebu je prijepodne glasovalo 12, 19 posto birača, a u Rijeci njih 11, 85 posto. Županije s najvećim odazivom su Bjelovarsko-bilogorska (19, 40 posto), Krapinsko-zagorska (18, 56) i Karlovačka (16, 37 posto). Najmanji odaziv imaju Zagrebačka, svega 8, 01 posto, Brodsko-posavska (8, 53 posto) i Vukovarsko-srijemska (9, 18 posto).

U nedjelju prijepodne, u drugom krugu lokalnih izbora, glasovalo je manje birača nego u prvom, njih 11, 63 posto, odnosno 322. 817 od nešto više od dva milijuna 883 tisuće, koliko ih može glasovati Prije dva tjedna u istom ih je vremenu glasovalo 15, 12 posto, odnosno njih 506.000 od tri i pol milijuna, koliko ih je to moglo učiniti. Drugi izborni krug, u kojemu se bira 12 župana, gradonačelnici Zagreba i još 46 gradova te načelnici 62 općine, ukupno 121 lokalni dužnosnik, održava se u 405 općina i gradova. Potpredsjednik DIP-a Josip Salapić izvijestio je kako izborni dan protječe uredno, bez većih kršenja izborne šutnje. Stiglo nam je manje prijava nego u prvom krugu, a tiče se uglavnom društvenih mreža, rekao je i precizirao kako se radi o aktivnostima na privatnim profilima građana. Izborni dan nadzire oko 50 tisuća članova biračkih odbora i izbornih povjerenstava. Slapić je, u ime DIP-a, ponovio poziv biračima da iskoriste svoje pravo i izađu na birališta koja su otvorena do 19 sati. Slijedeće podatke o odazivu, DIP će objaviti u 17 sati, a obuhvatit će birače koji glasuju do 16, 30 sati.

Kolika je bila izlaznost možete pogledati na stranicama DIP-a.