DIP potvrdio zamjenu glasova HDZ-a i SDP-a u Osijeku

Djelomično je usvojen prigovor HDZ-a jer je ponovnim prebrojavanjem utvrđeno da je uistinu došlo do pogreške pri unošenju rezultata izbora na izbornom mjestu 82 u Osijeku za Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije. Prema spornoj objavi lista SDP i Možemo! dobila je 168, a lista HDZ-a i partnera 53 glasa, a ponovnim prebrojavanjem utvrđeno je da je lista na čelu s HDZ-om dobila 169, a lista SDP-a 52, dok su ostale liste imale isti broj glasova. DIP je obrazložio i da su glasački listići bili valjano razdvojeni što dodatno upućuje da je do pogreške u radu biračkog odbora došlo pri unosu rezultata glasovanja u zapisnik o radu biračkog odbora, a ne pri prebrojavanju glasačkih listića. Premda, ispada da je i pri prebrojavanju došlo do pogreške za jedan glas na štetu jedne, i u korist druge liste.

DIP je utvrdio da ta promjena u broju glasova ne utječe na to koje kandidacijske liste sudjeluju u diobi mjesta u Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije, a niti na broj mjesta koje su liste dobile.

Identičan prigovor i za biračko mjesto 4 u Belišću, DIP je odbio jer je prebrojavanjem ustanovljeno da je lista SDP/Možemo! uistinu dobila 212, a HDZ-a i partnera 192 glasa. DIP je ponovno prebrojavao glasačke listiće nakon odluke Ustavnog suda koji je uzeo u obzir naknadne izjave članova biračkog odbora imenovanih od HDZ-a, premda nisu imali prigovora na zapisnik. Međutim, kad su vidjeli rezultate zaključili su kako je moguće došlo do zabune. DIP im je prvotno odbio naknadni prigovor vodeći se i od njih potpisanih zapisnika.