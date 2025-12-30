Dvojica 18-godišnjaka Remetinec mijenjaju istražnim zatvorom u domu

Nakon mjesec i pol dana, koliko su proveli u Remetincu, dvojica 18-godišnjaka koji se sumnjiče da su izazvali požar u zgradi Vjesnika, nastavit će istražni zatvor izdržavati u - domu. Odlučilo je tako izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koje je odbilo žalbu OKDO-a Zagreb, na odluku sutkinje istrage zagrebačkog Županijskog suda, koja je nakon zadnjeg produljenja istražnog zatvora dvojici 18-godišnjaka, ostavila mogućnost i da im se istražni zatvor zamijeni onim u domu, ako se ispostavi da za to ima tehničkih uvjeta.

Kada je to provjereno, dvojica 18-godišnjaka dobila su električnu nanogvicu i točno određene upute i radijus kretanja, a svako kršenje onog što im je odredio sud znači povratak u Remetinec. Istražni zatvor u domu trajat će im dok god ima osnova za istražni zatvor, koji im je bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. A to znači da bi mlađahni dvojac još mjesecima mogao imati ograničeno kretanje.

Inače, oprema za elektronički nadzor, pojašnjavaju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, sastoji se od uređaja i narukvice. Navode i da se radi o ukupno 200 kompleta koji se mogu višekratno koristiti.

- Elektronički nadzor se koristi kod uvjetnog otpusta i kod istražnog zatvora u domu. Broj osoba pod elektroničkim nadzorom se mijenja gotovo svakodnevno. Trenutačno je među osobama koje se nalaze pod elektroničkim nadzorom pola istražnih zatvorenika, a pola uvjetno otpuštenih osoba. Kome će biti određen elektronički nadzor određuju sudovi, a do sada je 88 osoba prema odlukama sudova bilo ili je još uvijek pod elektroničkim nadzorom. Za kontrolu osoba koje su pod elektroničkim nadzorom zadužena je Služba za elektronički nadzor Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok su za uredno izvršavanje sudskih odluka zadužene i druge službe, poput probacijske službe i policije - kazali su iz Ministarstva pravosuđa.

Pojasnili su i što se događa onima koji prekrše odredbe elektroničkog nadzora; budu vraćeni u zatvor odmah ili uhićeni po drugim osnovama te su naveli da je bilo i takvih situacija no da je broj osoba koje su prekršile sudsku odluku dok su bili pod elektroničkim nadzorom - neznatan.

U međuvremenu tužiteljstvo provodi istragu tijekom koje su ispitani i drugi maloljetnici koji su u vrijeme izbijanja požara bili u zgradi Vjesnika, a tijekom tih svjedočkih iskaza čulo se i da je Vjesnik bio dobro mjesto za čilanje. Kako je istraga nejavna, nije poznato i je li se ona proširila i na nekog drugog, s obzirom na to da zgrada očito nije bila dobro održavana, da vatrodojavni sustav nije radio, a nejasno je ni što su u vrijeme izbijanja požara radili zaštitari, odnosno kako nisu primijetili da skupina mladih tumara zgradom. I to ne prvi put. Policija je u zgradi Vjesnika obavila očevid, a kako je stav stručnjaka da je zgrada nesigurna, čeka se odluka o tome na koji će način i kako biti srušena. Kolika je šteta nije poznato, no bez sumnje će se mjeriti u milijunima eura.