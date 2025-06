DIP objavio prve podatke o izlaznosti do 11:30: Pogledajte koliko je ljudi glasovalo u vašem kraju

Objavljeni su prvi podaci o izlaznosti u drugom krugu lokalih izbora do 12 sati. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 11.30 sati n na birališta je izašlo je 11,63 posto građana s pravom glasa što je za oko 4 postotna boda manje nego u prvom krugu koji je održan prije dva tjedna. U brojkama to iznosi 322. 817 birača od nešto više od dva milijuna 883 tisuće, koliko ih može glasovati.

Najveća izlaznost zablježena je u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji s 19,40 posto, u Krapinsko- zagorskoj s 18,56 posto te u Karlovačkoj sa 16,37 posto. S druge strane, najslabija izlaznost u istom je razdoblju zabilježena je u Zagrebačkoj sa 8,01 posto, Brodsko- posavskoj s 8,53 posto te Vukovarsko-srijemskoj s 9,18 posto izlaznosti među biračima. U Gradu Zagrebu glasovalo je 12,19 posto, oko pet posto manje nego 2021. i oko jedan i pol posto manje nego 18. svibnja.

DIP je objavio i postotke za druge županije:

Sisačko-moslavačka – 16,31%

Požeško-slavonska – 16,01%

Osječko-baranjska – 15,35%

Ličko-senjska – 15,09%

Virovitičko-podravska – 14,05%

Varaždinska – 13,98%

Međimurska – 13,46%

Dubrovačko-neretvanska – 12,87%

Koprivničko-križevačka – 12,61%

Splitsko-dalmatinska – 11,82%

Šibensko-kninska – 11,21%

Istarska – 11,20%

Primorsko-goranska – 11,17%

Zadarska – 9,66%

Najveće zanimanje za drugi krug lokalnih izbora kada je riječ o gradovima pokazali su birači u Gospiću, najmanje u Velikoj Gorici, prijepodne u sjedištu Like glasovalo ih je 15, 5 posto, a u sjedištu Turopolja, svega 5, 31 posto, pokazuju podaci koje je u podne objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP). Gospićane po odazivu prate Karlovčani (15, 43) i Splićani (15, 42) posto. Začelje ljestvice, uz Goricu, drže Slavonski Brod (10, 40 posto) i Zadar (10, 70 posto). U Zagrebu je prijepodne glasovalo 12, 19 posto birača, a u Rijeci njih 11, 85 posto.

Za usporedbu, u prvom krugu izbora, dakle, 18. svibnja do 11:30 sati na birališta je izašlo 15.12 posto građana s pravom glasa. Onomad je najveća izlaznost na iznenađenje javnosti bila u Ličko-senjskoj županiji gdje je glasalo 20.93 posto onih s pravom glasa, a najmanje se građana u istom vremenskom periodu prvog kruga odlučilo iskoristiti svoje pravo u Međimurskoj županiji, tek 13.48 posto. Izlaznost birača u drugom krugu lokalnih izbora 2025. godine do 11:30 sati predstavlja pad u odnosu na isti vremenski period u drugom krugu izbora 2021., kada je izlaznost bila 14,09 posto.

Sljedeće podatke o izlaznosti Državno izborno povjerenstvo objavit će u 17 sati, tada će se zbrojiti izlaznost do 16.30. Birališta su otvorena do 19 sati, Prve privremene rezultate drugog kruga glasovanja,DIP će na svojoj mrežnoj stranici objaviti u 20 sati, a oni će se dalje ažurirati svakih 10 minuta.