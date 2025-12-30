Naši Portali
VELIKI ISKORAK

MidEuropa preuzima većinski udio u Optici Anda

Optika Anda
Sandro Lendler
Autor
Jolanda Rak Šajn
30.12.2025.
u 15:30

Čekaju se odobrenja regulatornih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a zaključenje transakcije u prvoj polovici 2026.

Fond rizičnog kapitala MidEuropa preuzima većinski udjel Optike Anda, vodećeg maloprodajnog lanca optika u Hrvatskoj. Priopćeno je kako će u Optiku Andu investirati skupa s Andrijom Banovićem, predstavnikom druge generacije osnivačke obitelji i člana Uprave. Transakcija podliježe uobičajenim odobrenjima regulatornih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a zaključenje se očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

– MidEuropa namjerava podržati sljedeću fazu rasta Optike Anda kroz nastavak širenja u Hrvatskoj, uz ciljani međunarodni rast u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Investicija predstavlja važan korak prema daljnjoj konsolidaciji regionalnog tržišta te postavlja temelje za održivi organski rast, podržan pažljivo odabranim dodatnim akvizicijama – ističu iz MidEurope te dodaju kako će zajedno s menadžerskim timom Ande raditi na postizanju operativne izvrsnosti, daljnjoj digitalizaciji poslovanja i širenju na nova tržišta.

Zvonimir Šimić, generalni direktor Optike Anda, kazao je kako su uz kontinuiranu podršku vlasnika Andrije Banovića i novog partnera MidEurope u izvrsnoj smo poziciji za ubrzanje rasta i ostvarenje ambicioznijeg razvojnog puta.

– Potražnja za optičkim uslugama nastavlja rasti, potaknuta povoljnim demografskim trendovima i sve većom sviješću o zdravlju očiju. Naše ulaganje u Optiku Anda temelji se na snažnom iskustvu MidEurope u sektorima zdravstva i maloprodaje, uključujući našom investicijom u Optegri, odnosno u oftalmološke zdravstvene usluge, Mlinar, odnosno u pekarsku maloprodaju, kao i na našim širim iskustvima u cijeloj regiji – rekao je pak Aleksandar Dragićević, principal u MidEuropi, koji je predvodio transakciju.

Osnovana 1999. godine, Optika Anda najveći je maloprodajni lanac optika u Hrvatskoj i jedna od najvećih neovisnih tvrtki u maloprodaji optičkih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Tvrtka upravlja mrežom od 64 poslovnice diljem zemlje te zapošljava više od 300 stručnjaka u svojoj mreži

MID Europa Optika Anda

