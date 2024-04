Prvi čovjek kojemu je s mrtvog donora presađeno cijelo lice: Operacija je trajala 24 sata, a radio je tim od 30 liječnika

Iako je teško ranjavanje uspio preživjeti, jedan metak ispaljen iz puške, kobne 2005. godine, 30-godišnjem je muškarcu potpuno promijenio život. Čitav donji dio lica bio mu je potpuno smrskan. Na mjestu čeljusti i nosa zjapila je rupa te zbog teškog deformiteta više nije mogao ni disati, ni gutati hranu, a niti govoriti. Hranili su ga kroz sondu, a zrak je u pluća dolazio kroz crijevo provučeno kroz vrat. Nakon punih pet godina takvog života, čuo je za pothvat liječnika iz Barcelone koji su izvršili uspješnu, transplantaciju lica Francuskinje Isobel Dinoire. No, bila je to ipak samo djelomična transplantacija lica, a njegovo je stanje iziskivalo daleko kompleksniji, medicinski zahvat, no nadu nije izgubio. Nakon što im se obratio za pomoć, kirurzi iz Barcelone nisu dvojili. Pristali su izvesti zahvat koji graniči sa znanstvenom fantastikom i kakav nitko u svijetu, nikada prije nije napravio – presadili su čitavo lice.

Potpuna transplantacija lica, na kojoj je radilo 30 vrhunskih liječnika, izvršena je 27. ožujka 2010. u Sveučilišnoj bolnici Vall d'Hebron, u Barceloni. Ta složena operacija, u kojoj su prvi put u povijesti transplantirane kosti lica, mišići, zubi, čeljust, nos, usnice i koža, trajala je 24 sata, a obavljena je u pet faza. Liječnici su bili podijeljeni u dva tima. Prvi je tim od donora, 41-godišnjeg muškarca koji je preminuo od obilnog krvarenja u mozgu, puna četiri sata doslovno skidao lice. S mrtvog donora uzeli su cijelu kožu lica i potkožno, masno tkivo, krvne žile i živce, zajedno s mišićima oko usana, na obrazima i čelu te nos, usnice, nepce, zube i jagodične kosti. Eksplantirano je tkivo potom stavljeno u supstrat, u kom je čuvano do transplantacije. U drugom koraku kompleksnog, operativnog zahvata, kada je postupak skidanja lica s donora bio na pola puta, liječnički je tim počeo pripremati pacijenta za presađivanje lica. Nakon što su spojene arterije i vene, kirurzi su uz pomoć metalnih pločica učvršćivali kosti lica, prilagođavajući donorove kosti primateljevima. U trećoj fazi, oba su liječnička tima najprije pripremila krvne žile donora za spajanje sa žilama primatelja, kome su potom transplantirali donorov nos, jagodične kosti, obraze, gornju i donju čeljust, nepce i mišiće lica te su spojili živce i transplantirali kožu. U četvrtom koraku liječnici su uskladili primateljeve, postojeće kosti lica, mišiće i živce s donatorovim, kako bi osigurali brz, maksimalan oporavak. Nakon završene operacije, u petom koraku, liječnici su pomno nadgledali pacijenta, a kirurzi su ga redovito pregledavali.

Voditelj kirurškog tima, dr. Joan Pere Barret, rekao je da je operacija uspjela te da nema nikakvih znakova da pacijent odbacuje presađeno tkivo. Liječnici su najavili kako će post operativni oporavak biti jako dug te će trebati nekoliko mjeseci da otekline splasnu, ali i dosta vremena da pacijent u presađenom dijelu lica dobije osjet te počne pokretati mišiće lica. Ipak, naglasili su kako se nadaju da će već za nekoliko tjedana čovjek s novim licem početi samostalno jesti te će moći govoriti, a nakon pet godina po prvi se puta i osmjehnuti, pa čak i nasmijati.

Nakon transplantacije lica muškarac više nije sličio na sebe, kakav je bio prije nesreće, no nije nalikovao niti na donora. Svoje novo lice poželio je vidjeti već sedmi dan nakon operacije te se ugodno iznenadio. Iz bolnice je otpušten 4 mjeseca nakon transplantacije, s gotovo potpunim osjetom i djelomično oporavljenim motoričkim funkcijama. U povijest je ušao kao prva osoba na kojoj je izvršena potpuna transplantacija lica, a svoj novi izgled u potpunosti je prihvatio.

Fascinantne transplantacije lica

Sedam godina nakon te prve potpune transplantacije lica, 2017., 21-godišnja Katie Stubblefield postala je najmlađa primateljica presađenog lica. Imala je samo 18 godina kada je doživjela tragediju. Cijev bratove lovačke puške, kalibra 308, stavila je ispod brade te je povukla obarač. Preživjela je, no zbog teških je ozljeda ostala bez lica. Potpunoj transplantaciji, pri kojoj joj je zamijenjeno 100 posto tkiva lica, podvrgnuta je 2017. godine, a donor novog lica bila je Adree Schneider, mlada djevojka koja je umrla zbog predoziranja drogom. Samo 13 mjeseci nakon operacije, najmlađa vlasnica novog lica, Katie Stubblefield, pristala se slikati za naslovnicu časopisa National Geographic, u kom je, pod naslovom "Priča o jednom licu", opisano njezino medicinsko putovanje, a snimljen je i cjelovečernji dokumentarac, "Katie's Face".

I dok je Katie Stubblefield do sada najmlađa osoba u svijetu kojoj je izvršena potpuna transplantacija lica, najstariji čovjek na svijetu na kom je izvršen takav zahvat je 64-godišnji muškarac iz Kanade. Nakon što mu je lice potpuno unakaženo u nesreći u lovu, 2018. godine tim od stotinu medicinskih stručnjaka, u 30-satnoj operaciji, izvršio je potpunu presađivanje lica.

Prvi čovjek na svijetu koji je nakon prve, podvrgnut i drugoj transplantaciji lica je Jerome Hamon. Novo je lice prvi put dobio 2010. godine, kada je bio u srednjim 30-ima, no sedam godina kasnije, u studenom 2017., tkivo na njegovom presađenom licu počelo je iznenada odumirati. Liječnik koji je izvršio prvu transplantaciju, dr. Laurent Lantieri iz bolnice Georges Pompidou u Parizu, nije imao izbora, morao je skinuti lice pacijentu. U siječnju 2018., dr. Lantieri i njegov tim ponovili su složeni proces, Jeromeu Hamonu su od drugog donora ponovo transplantirali novo lice.

Na strašan i bizaran način bez svog je lica, ali i vida te obje ruke, ostala Charla Nash, treća Amerikanka kojoj je izvršena potpuna transplantacija lica. Nesretnu je ženu 2009. godine brutalno napala stotinjak kilograma teška čimpanza njenog prijatelja. Prije no što ju je policija ustrijelila, životinja je Charli otkinula obje ruke, nos, usne i očne kapke te joj je potpuno oštetila vid. U svibnju 2011., u bolnici u Bostonu, podvrgnuta je operaciji presađivanja cijelog lica. Kirurški tim, u kom je bilo 30 stručnjaka, 20 je sati radio na složenoj transplantaciji. U drugom zahvatu liječnici su Amerikanki pokušali transplantirati i obje ruke, no u tome, na žalost, nisu uspjeli.

