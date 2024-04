Virtuoz za volanom 'posuđenog' Porschea kojeg su jugo-milicajci danima uzaludno lovili skončao je u Ladi

Nije bilo brave koju 'Vasa Ključ' tih sedamdesetih godina nije mogao otvoriti, u tuđe je automobile ulazio kao da nisu zaključani, a potom ih je i pokretao bez ključa. Najomiljeniji 'plijen' bili su mu Opeli, po čemu je dobio još jedan nadimak, 'Vasa Opel'. No, buntovnik s beogradskog asfalta automobile ipak nije krao, točnije bi bilo reći da ih je samo 'posuđivao', jer nakon što bi utažio svoju glad za brzom vožnjom, neoštećene, bez ogrebotine i punog spremnika goriva, limene je ljubimce uvijek vraćao vlasnicima.

Jedne večeri, krajem kolovoza 1979., 'Vasa Opel' se odlučio na ekskluzivniju lovinu. 'Posudio' je bijeli Porsche 911 f Targa, koji je u to vrijeme bio jedini Porsche u Beogradu. U bijesnom automobilu, koji je tenisač Ivko Plećević, dobio kao nagradu na turniru u Berlinu, jurio je noću ulicama Beograda. Nagazio bi na gas te bi se kroz bulevare dovezao do Slavije, gdje je potom demonstrirao svoje virtuozne, vozačke vještine. Odvozio bi po tri kruga te napravio par spektakularnih okreta pod ručnom, nakon čega je netragom nestajao u noći.

Scene jurnjave i vratolomija za volanom ličile su na one iz filmova, no predstava nije trajala tek sat ili dva, nego 10 noći zaredom. Iako je u 'posuđenom' automobilu divljao po gradu, digavši kompletnu tadašnju Jugo-miliciju na noge, nije izazvao osudu, nego ogromne simpatije svojih sugrađana, koji su ga, budući da mu nitko nije uspio vidjeti, a niti objektivom uhvatiti lice, prozvali 'Beogradski fantom'.

Foto: Youtube screenshot/Beogradski fantom Domaci film 2009

'Tristaćima' i fićekima u lov na Porsche

S nestrpljenjem i radoznalošću svi su počeli čekati novi potez Fantoma. Na ulicama kojima je običavao juriti dočekivalo ga je sve više i više ljudi. Donosili su čak i stolice, sokove, kavu i grickalice, a kako bi si osigurali što bolji pogled, neki su se penjali i na krovove. S većim nestrpljenjem od građana Fantoma je čekala jedino milicija. Ne bi li ga uhvatili, blokirali su čitave dijelove grada, danima su razrađivali strategije i taktike, angažiran je bio čak i čuveni inspektor Fanđo, ali sve što su tadašnji milicajci u fiatima 1300 i fićekima mogli mladiću u Porscheu, bilo je pokušati mu 'staviti soli na rep', no i za to je bio prebrz. Sve automobile tadašnje milicije ostavljao je daleko iza sebe, u prašini. Pokušavajući ga stići mnogi su se isprevrtali, a dok su milicajci otresali prašinu s uniformi, Fantom je već bio negdje, na sasvim drugom dijelu grada.

Kako bi dodatno razbuktao adrenalin, a možda i potaknut sveopćim divljenjem masa, koje su ga počele veličati kao heroja koji se suprotstavlja režimu i izruguje sustav, Fantom je otišao i korak dalje. Svoje je pohode u bijelom Porscheu počeo najavljivati i nije blefirao - nazvao bi radio postaju i poručio policiji u koje će točno vrijeme i kojom rutom tog dana voziti. Najčešće je to bila ruta od

Bulevara revolucije, današnjeg Bulevara kralja Aleksandra, preko Ulice Borisa Kidriča, današnjom Beogradskom, pa do Slavije, gdje su ga svako večer čekale oduševljene gomile građana, ali, naravno i milicija. No, iako su preko radija čuli gdje će voziti te su sve, do detalja, isplanirali, Fantom je i dalje za stotine milicajaca koji su ga danima lovili, ostao neuhvatljiv.

„Uhvatiti“ ga je, ali samo objektivom svog fotoaparata, s par metara udaljenosti, uspio jedino tadašnji stjuard JAT-a, Ilija Bogdanović. Te mu je noći pomagao prijatelj taksist, koji je radio-stanicom javljao kojim ulicama Fantom prolazi, a u pripravnosti je bio i tadašnji prvak Jugoslavije u motociklizmu, Vuk Tomanović, koji je da je zatrebalo, bio spreman juriti za Fantomom. Shvativši da je, nakon višestrukih pokušaja, fotoaparatom 'uhvatio' lice neuhvatljivog vozača, Bogdanović se našao u pravom košmaru što učiniti s tom fotografijom, koja bi miliciji bila itekako jak trag, no on mladog buntovnika ipak nije želio nositi na duši.

Foto: Youtube screenshot/Beogradski fantom Domaci film 2009

Ne zna se tko ga je 'cinkao'

Čitava se višednevna potjera za beogradskim Fantomom dodatno zakomplicirala kada se, po završetku Samita nesvrstanih na Kubi, predsjednik Josip Broz Tito vraćao u Jugoslaviju. Ljudi na visokim državnim pozicijama izgubili su strpljenje te su počeli vršiti pritisak na čelne ljude milicije da konačno zaustave glavnog aktera ponoćnih, ludih vožnji, koji je u narodu postao simbol borbe protiv režima. Svjesni da više nemaju vremena za propale pokušaje, 'lovci' na Fantoma primijenili su novu strategiju i postavili su zamke paklenom vozaču. Sa fića i 'tristaća' prešli su na gradske autobuse te su njima blokirali sve izlaze sa Slavije, koja je bila glavna Fantomova 'pozornica'. Te večeri virtuoz za volanom nije imao izlaz. Skupocjeni se Porsche zabio u dva autobusa, no vješti je vozač, poput pravog fantoma, prije sudara uspio iskočiti iz automobila i pobjeći. Slupani Porsche vraćen je vlasniku, a nekoliko dana kasnije policija je, zahvaljujući anonimnoj dojavi, pronašla beogradskog Fantoma. Nikada se nije doznalo tko ga je 'cinkao', no pretpostavljalo se da je to bio netko iz njegove branše.

"Ne znam što me vuče da ukradem auto. Znam da je to kažnjivo i da ću imati posljedice, ali kada sam u automobilu, ne izlazi mi se", rekao je beogradski fantom, Vlada Vasiljević, koji je zbog "oduzimanja" dva automobila i ugrožavanja sigurnosti prometa bio osuđen na dvije i pol godine zatvora. Tijekom odsluživanja kazne, bio je smiren, nije pravi nikakve ekscese, no jednoga je dana zov asfalta ipak bio previše jak. Zbog još jedne lude noći za volanom Fantom je kroz prozorčić pobjegao iz Centralnog zatvora, no nakon tri dana sam se u njega vratio kako bi nastavio odsluživati kaznu. Kako je rekao, želio je dokazati milicajcima da ga nisu pobijedili, a to ga je stajalo 30 dana samice.

Iz zatvora je izašao 1982. godine, no godina izlaska na slobodu bila je ujedno i posljednja godina njegova života. Ljubitelj brze vožnje i krotitelj bijesnih mašina poginuo je, kako pišu srbijanski mediji, u Ladi i to ne za volanom, nego na mjestu suvozača. Nesreća se dogodila na auto cesti kod Požarevca, kada se automobil navodno našao u sendviču, između dva kamiona. U trenutku kada je kamion koji je vozio ispred naglo zakočio, Lada se u njega zabila, a potom ju je, sa stražnje strane, udari drugi kamion. U smrskanom automobilu na licu mjesta je poginuo Vladin prijatelj Vidra, a beogradski Fantom je preminuo je nekoliko dana kasnije, u bolnici u Beogradu. Po pisanju srbijanskih medija, ni do danas nije utvrđeno je li bila riječ o prometnoj nesreći ili pak o isplaniranoj likvidaciji.

O burnoj, avanturističkoj životnoj priči legende beogradskog asfalta, Vlade Vasiljevića, snimljen je i igrano-dokumentarni film, u režiji Jovana Todorovića, u koji su ubačeni i autentični, arhivski snimci vožnji beogradskog Fantoma.

