Prva dama podržava spajanje obitelji

Pristup Melanije Trump ilegalnim imigrantima drugačiji je od onog koji javnosti prezentira njezin suprug, američki predsjednik Donald Trump.

Tako je u četvrtak još jednom posjetila kampove u kojima žive djeca ilegalnih imigranata, ovog puta u Arizoni, a njezina je glasnogovornica Stephanie Grisham opet naglasila da je svoj stav, da se obitelji trebaju povezati, iznijela i svojem suprugu.

S posljednjeg je puta u Teksas ostala najviše zapamćena njezina jakna s natpisom “Nije me briga” pa su je zbog toga u Arizoni dočekali prosvjedi. No, to je nije smelo pa je obišla dom u Phoenixu kojem su smještena djeca, uglavnom odvojena od svojih roditelja, i pozdravila ih. Posjetila je i graničnu policiju, kojoj je također izrazila podršku u zaštiti američkih granica. Kada je američki predsjednik ublažio svoju politiku nulte tolerancije prema ilegalnoj imigraciji, američki su mediji upravo njezinim apelima suprugu pripisivali velik utjecaj u tom zaokretu.

