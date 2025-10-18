Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IGRA LOTO7

Provjerite listiće! Jedan sretnik osvojio je pozamašan dobitak

Igre na sreću
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
18.10.2025.
u 22:01

Sretni dobitnik odigrao je sistemski listić od 792 kombinacije

Sretni dobitnik osvojio je 746.633,91 eura u večerašnjem izvlačenju 84. kola igre Loto7. Kako je izvijestila Hrvatska Lutrija, brojevi 3, 13, 16, 18, 22, 26, 27 i dopunski 23 donijeli su igraču iz Splita dobitak 6+1.

​Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija, Josipa Jovića 93, Split. ​Sretni dobitnik odigrao je sistemski listić od 792 kombinacije u iznosu od 792,00 eura. ​​Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u srijedu, 22. listopada. Kako ističe Hrvatska Lutrija, jamčeni glavni dobitak tada iznosi 2.000.000,00 eura. 
FOTO Zoran Milanović bio je tiha patnja žena, a evo što je tada o njemu rekla poznata Hrvatica
Igre na sreću
1/18
Ključne riječi
igre na sreću Hrvatska Lutrija loto7

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još