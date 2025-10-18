Provjerite listiće! Jedan sretnik osvojio je pozamašan dobitak

Sretni dobitnik osvojio je 746.633,91 eura u večerašnjem izvlačenju 84. kola igre Loto7. Kako je izvijestila Hrvatska Lutrija, brojevi 3, 13, 16, 18, 22, 26, 27 i dopunski 23 donijeli su igraču iz Splita dobitak 6+1.
Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija, Josipa Jovića 93, Split. Sretni dobitnik odigrao je sistemski listić od 792 kombinacije u iznosu od 792,00 eura. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u srijedu, 22. listopada. Kako ističe Hrvatska Lutrija, jamčeni glavni dobitak tada iznosi 2.000.000,00 eura.FOTO Zoran Milanović bio je tiha patnja žena, a evo što je tada o njemu rekla poznata Hrvatica
LUDJELE SU ZA NJIM
FOTO Zoran Milanović bio je tiha patnja žena, a evo što je tada o njemu rekla poznata Hrvatica
NEUGODNO IZNENAĐENJE
Bad Blue Boysi napravili su nešto što je šokiralo Maksimir: Ovo dugo vremena nije viđeno u Zagrebu
FOTO IZVJEŠTAJ IZ CENTRA GRADA
FOTO Horvatinčić na špici grlio našu misicu! Dugo nismo vidjeli ovog pjevača, a Holy je zablistala u crnoj kombinaciji
STVORILA JE POVIJEST
Preživjela je brak iz noćne more i postala ikona: Njezina priča je inspiracija svim ženama
Star 200 godina