Hrvat osvojio 50.000 eura na Eurojackpotu: Pogledajte gdje je otišao veliki dobitak

Igrač iz Gospića imao je sreće na današnjem izvlačenju Eurojackpota te je pogodio pet glavnih brojeva i time osvojio dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura. U 79. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 1, 2, 7, 21, 27 te dodatni brojevi 8 i 12. Sretni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije, u Automatskom klubu Gospić, smještenom na adresi Vile Velebita 9.
Na dobitnom listiću odigrana je jedna kombinacija Eurojackpota uz dodatnu igru Joker, a ukupni iznos uplate iznosio je 2,60 eura. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 7. listopada 2025., a glavni dobitak iznosi impresivnih 36 milijuna eura.
