Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KOJI SRETNICI

Hrvati osvojili desetke tisuća eura u jednom danu, evo gdje odlazi dobitak

Hrvatska lutrija
Foto: Hrvatska lutrija
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 20:59

Svi igrači koji su sudjelovali u ovim kolima mogu provjeriti svoje listiće i usporediti ih s izvučenim brojevima.

U najnovijim izvlačenjima popularnih igara na sreću hrvatski igrači doživjeli su velike uspjehe. U 83. kolu Loto 7 izvučeni su brojevi 34, 21, 33, 29, 6, 30, 32, a dodatni broj je 2. Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 141.069,60 eura, dok je fond dobitaka dosegao 77.588,28 eura. Iako glavni dobitak nije izvučen, dobitni Joker broj 868094 donio je igraču iz Bjelovara čak 60.000 eura.

Istovremeno, u 288. kolu igre Sve ili Ništa, sreća je posebno pogodila online igrača koji je odigrao samo jednu kombinaciju i pogodio sve izvučene brojeve (5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22). Za uložena 1,30 eura, igrač je osvojio impresivnih 80.000 eura.

Svi igrači koji su sudjelovali u ovim kolima mogu provjeriti svoje listiće i usporediti ih s izvučenim brojevima. 

Ključne riječi
novci dobitak Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još