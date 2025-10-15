Hrvati osvojili desetke tisuća eura u jednom danu, evo gdje odlazi dobitak

U najnovijim izvlačenjima popularnih igara na sreću hrvatski igrači doživjeli su velike uspjehe. U 83. kolu Loto 7 izvučeni su brojevi 34, 21, 33, 29, 6, 30, 32, a dodatni broj je 2. Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 141.069,60 eura, dok je fond dobitaka dosegao 77.588,28 eura. Iako glavni dobitak nije izvučen, dobitni Joker broj 868094 donio je igraču iz Bjelovara čak 60.000 eura.

Istovremeno, u 288. kolu igre Sve ili Ništa, sreća je posebno pogodila online igrača koji je odigrao samo jednu kombinaciju i pogodio sve izvučene brojeve (5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22). Za uložena 1,30 eura, igrač je osvojio impresivnih 80.000 eura.

Svi igrači koji su sudjelovali u ovim kolima mogu provjeriti svoje listiće i usporediti ih s izvučenim brojevima.