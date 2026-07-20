Protiv Ivana Pernara se 10 godina vodi postupak zbog crtanja grafita. Bio je oglašen krivim, no u ponovljenom suđenju je oslobođen

Kada s jedne strane imate osobu kao što je Ivan Pernar, bivši saborski zastupnik Živog zida, a s druge strane hrvatsko pravosuđe, sve je moguće. Pa i da se postupak protiv Pernara, i to ponovljeni, zbog optužbi za oštećenje tuđe stvari vodi evo već 10 godina!? Pernar je zbog toga jednom bio proglašen krivim, drugi put oslobođen jer suda smatra da je riječ o beznačajnom djelu, a tijekom trajanja postupaka Pernar se često nije odazivao na pozive suda zbog čega su rasprave odgađane, čak se i medicinski vještačio da se utvrdi i je li raspravno sposoban, a intervenirao je i Sabor jer mu se morao skinuti imunitet...

Ukratko taj pravosudni cirkus će očito potrajati s obzirom na to da je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu (OKDO) uložilo žalbu na nepravomoćnu presudu koju je Općinski kazneni sud donio u travnju 2026. kada je na ponovljenom suđenu odlučio Pernara osloboditi optužbi iz 2016.

Pernar se teretio da je 13. listopada 2025. s još dvjema osobama po zidovima i trafostanici pisao grafite, čime su kako je tvrdilo tužiteljstvo, neovlašteno mijenjali izgled zidova. Policija ih je u tome uhvatila te im je oduzela sprej i prijavila ih, a Pernar je na prvom suđenju priznao djelo, dok ga je na ponovljenom negirao, uz tvrdnju da je prvi put priznao da je crtao grafite jer je "smatrao da će ga sudac osuditi bez obzira na to što rekao". Uglavnom, sud je Pernarovu obranu na ponovljenom suđenju smatrao neuvjerljivom, s obzirom na to da je na prvom suđenju detaljno priznao što je i kako je radio, sprej mu je oduzet, a u prilog mu nisu išli ni iskazi policajaca koji su ga u toj raboti zatekli. Međutim nakon što je sve to utvrdio, sud je smatrao da težina nastupile posljedice nije takva da bi Pernar bio osuđen, jer kako su pojasnili, šteta na zgradi na kojoj je grafit napisan je bila oko 54 eura, dok se po stavu suda, grafit s trafostanice mogao prebrisati. Sud je smatrao da je posljedica koja je nastupila neznatna, da Pernar nije postupao u izravnoj namjeri te da zbog svega toga ne zaslužuje da bude kažnjen jer je riječ o beznačajnom djelu.

Međutim, tužiteljstvo se s tim ne slaže, pa su se žalili zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitnih povreda kaznenog postupka. Za početak kažu da im nije jasno na temelju čega je sud sad utvrdio da posljedica nije bilo, kada su te posljedice, smatra tužiteljstvo, nedvojbeno utvrđene tijekom prvog suđenja. Podsjećaju i da su oba oštećenika postavila imovinsko pravni zahtjev još 2021. koji je tada, smatra tužiteljstvo predstavljao znatnu štetu. Smatraju i da su grafiti narušili imovinska parva i kvalitetu života stanara, a podsjećaju da su cijene od 2015. kada je djelo počinjeno do travnja 2026. kumulativno narasle 36 posto. Po njima zbog svega toga to nije beznačajno djelo, a podsjećaju i da je Pernar bio svjestan da kada je uzeo sprej kako bi ispisao grafit na zidu zgrade i trafostanice, da oštećuje tuđu imovinu. Navode i da je optužnica protiv njega podignuta u veljači 2016., da sud o njoj nije odlučio do studenog 2016. nakon čega je od Sabora traženo da se Pernaru skine imunitet jer je u međuvremenu postao saborski zastupnik. Pernaru je imunitet skinut u prosincu 2016., a u rujnu 2017. je u odnosu na Pernara izdan kazneni nalog kojim je proglašen krivim. On ga je osporavao pa se vodio kazneni postupak te je Pernar u svibnju 2021. proglašen krivim te je morao platiti i oko 1000 kuna troškova sudskog postupka, što nikada nije učinio.

Tužiteljstvo u žalbi navodi i da se postupak razvlačio zbog Pernara koji se nije pojavljivao na raspravama, kojeg se vještačilo da bi se vidjelo je li ubrojiv, a navode i da troškovi tih vještačenja iznose oko 430 eura, da će zbog dugotrajnosti postupka i troškova obrane troškovi postupka biti značajni, što po tužiteljstvu sve upućuje da nije riječ o beznačajnom djelu. Stoga oni traže da se presuda preinači, Pernara proglasi krivim te da mu se naloži plaćanje troškova sudskog postupka i imovinsko pravnog zahtjeva oštećenika. I tako saga oko crtanja grafita i (ne)kažnjavanja počinitelja ostaje toliko "kompliciran" predmet da će se sud njime i dalje baviti. Valjda i sljedećih 10 godina.