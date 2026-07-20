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Papir za pečenje

Ne morate više ribati police hladnjaka: Ovaj jednostavan trik skuplja mrvice i prljavštinu umjesto vas

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
20.07.2026.
u 14:30

Olakšajte održavanje frižidera i kuhinjskih ormarića u kojima čuvate hranu. Jednostavan trik pomoći će vam da se riješite mrvica, vlage i neugodnih mirisa te očistite police i ladice u svega nekoliko sekundi.

Dosta vam je stalnog čišćenja ladica u hladnjaku i kuhinjskih polica na kojima se brzo skupljaju ostaci hrane? Ovaj jednostavan trik mogao bi vam olakšati održavanje prostora za skladištenje hrane i uštedjeti vrijeme koje biste inače potrošili na ribanje polica i ladica. Toliko je jednostavan da se mnogi zapitaju kako ga se nisu ranije sjetili, a potrebna vam je samo jedna stvar koju već imate u kuhinji.

Članica Facebook grupe Bennington Cooks, u kojoj članovi najčešće dijele recepte i kuhinjske trikove, podijelila je jednostavnu metodu kojom si olakšava čišćenje hladnjaka i kuhinjskih ormarića. Na dno ladica i polica stavlja list papira za pečenje koji služi kao zaštitni sloj te skuplja mrvice, sitne nečistoće i dio vlage prije nego što dospiju na samu površinu. Isti se trik može primijeniti i u kuhinjskim ormarićima u kojima držite suhu hranu, začine ili posuđe. Kada se papir zaprlja, dovoljno ga je izvaditi i zamijeniti novim, bez dugotrajnog ribanja polica. Papir je najbolje izrezati tako da bude jednak ili tek malo veći od dna police ili ladice kako biste ga lakše izvukli i pritom ne prosuli mrvice natrag na površinu.

Autorica objave istaknula je da joj je ovaj trik posebno olakšao održavanje hladnjaka, u kojem se s vremenom nakupljaju sitne mrvice i druga prljavština. Zaštitni sloj papira za pečenje smanjuje potrebu za čestim ribanjem jer većinu nečistoća zadržava na sebi pa ga je dovoljno zamijeniti novim prije sljedećeg čišćenja.

I sami smo isprobali sličnu metodu, ali s papirnatim ručnicima. Mrvice i nečistoće ostajale su na papiru pa je umjesto ribanja bilo dovoljno zamijeniti papir i prebrisati policu. Budući da papir za pečenje bolje podnosi vlagu od papirnatih ručnika, mogao bi biti još praktičniji izbor.Naravno, papir za pečenje ne može zamijeniti redovito čišćenje hladnjaka i kuhinjskih ormarića, ali može znatno skratiti vrijeme potrebno za održavanje i olakšati svakodnevnu brigu o kuhinji.
Ključne riječi
čišćenje hladnjaka kućanski trikovi

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