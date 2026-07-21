DHMZ izdao upozorenja za veći dio Hrvatske, prijete olujno nevrijeme, tuča i bujične poplave

Hrvatsku u utorak očekuje izražena promjena vremenskih prilika. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, dan će biti promjenjivo oblačan i nestabilan uz kišu i grmljavinske pljuskove, a na Jadranu i u područjima uz obalu lokalno su moguća i jača nevremena. Najizraženije nestabilnosti očekuju se u drugom dijelu dana, kada su na obali mogući olujni udari vjetra, tuča i obilna kiša.

Zbog toga je DHMZ za riječku i splitsku regiju izdao narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, što označava opasne vremenske prilike. Za obje regije na snazi je i žuto upozorenje zbog vrlo visokih temperatura. Iz DHMZ-a upozoravaju da budemo spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. 'Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu', upozoravaju iz DHMZ-a.

Pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena nalaze se i gospićka te kninska regija, dok su za dubrovačku regiju izdana upozorenja zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i vrlo visokih temperatura. Osim toga, tijekom drugog dijela dana za gotovo cijelu Dalmaciju na snazi će biti narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, dok su zapadna obala Istre, Kvarner, Kvarnerić i Velebitski kanal pod žutim upozorenjem zbog pojačanog vjetra.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji uz grmljavinske pljuskove može imati jake udare. Na Jadranu će prevladavati umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka, dok će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer, uz razvoj nestabilnosti, vjetar će prolazno biti jak, ponegdje i olujan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu unutrašnjosti iznosit će od 24 do 28 stupnjeva, dok će na obali, otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će se vrijeme postupno smirivati. Bit će djelomice sunčano, a na Jadranu tijekom poslijepodneva i pretežno sunčano, iako su tijekom noći na krajnjem jugu još mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

U četvrtak se očekuje nova promjenjiva naoblaka uz mjestimičnu kišu i grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti, dok je na Jadranu najveća vjerojatnost oborine na sjevernom dijelu obale. Petak bi trebao donijeti stabilnije i sunčanije vrijeme. Na Jadranu će od četvrtka puhati umjerena do jaka bura, a temperatura zraka na obali bit će u blagom padu, dok se u unutrašnjosti ne očekuju veće temperaturne promjene.