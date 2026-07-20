Branko Kolarić objavio da napušta SDP nakon gotovo 20 godina: 'Više ne vjerujemo u iste ideje'

Branko Kolarić objavio je na Facebooku da nakon gotovo dvadeset godina napušta SDP. Odluku je, kako je naveo, donio teško, a o istupanju iz stranke obavijestio je predsjednika i potpredsjednike SDP-a. "Dragi prijatelji i kolege iz SDP-a, danas sam donio tešku odluku koju želim podijeliti s vama. S današnjim danom napuštam našu stranku koju smo zajedno gradili gotovo dvadeset godina. Hvala vam na podršci, na svim lijepim i ponekim teškim trenucima te na svim uspjesima koje smo zajednički postigli", napisao je Kolarić. Uz objavu je priložio i pismo koje je poslao vodstvu stranke. U pismu navodi da odluku nije donio lako te da se SDP-u priključio jer su dijelili iste vrijednosti, među kojima su sloboda mišljenja, solidarnost i međusobno poštovanje.

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"No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli", poručio je. Kolarić tvrdi da se posljednjih godina unutar SDP-a, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, odvijaju procesi koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter stranke. "Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme, pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja. Toliko sam dugo pripadao našoj zajednici da sam odbijao pristati na to da se sam isključim čak i na očite znake da se to zapravo od mene očekuje. No, zaista više ne mogu biti dio nestajanja i erozije u kojoj se Stranka našla", napisao je Kolarić.

Unatoč odlasku, istaknuo je da devetnaest godina provedenih u SDP-u ne smatra pogreškom. "Bez obzira na sve, ne mogu na devetnaest godina zajedničkog puta gledati kao na grešku, iako ovo što se sada događa zaista smatram greškom. Svejedno, presretan sam zbog puta koji smo zajedno prošli i odlazim sa sjetom i ljubavlju", zaključio je Kolarić dodavši da ostaje na raspolaganju dosadašnjim kolegama.

Podsjećamo, nedavno je Večernji list pisao o tome da bi se ovaj scenarij mogao dogoditi. Naime, pojavila se informacija da bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić ozbiljno razmišlja o napuštanju stranke. Isti izvori rekli su tada i kako ih ne bi iznenadilo da Kolarić kao nezavisni postane još jedan zastupnik na kojeg bi i Plenković mogao računati pokaže li se za time potreba. O tome više možete pročitati ovdje.