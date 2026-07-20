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APEL GRAĐANIMA

Velika potraga na Savi: Trojica muškaraca nestala nakon ulaska u rijeku, vatrogasci mole za pomoć

Sisak: Prestanak oborina i poboljšanje vremena doprinijelo padu vodostaja rijeke Save
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 16:56

Na terenu su pripadnici nadležnih žurnih službi, među kojima sudjeluju i vatrogasci DVD-a Rugvica, koji zajedno s ostalim službama pretražuju područje u potrazi za nestalima. Iz DVD-a Rugvica uputili su apel građanima da se uključe ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama

Na području Rugvice traje opsežna potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi. Prema zasad dostupnim informacijama, muškarci su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka, nakon čega im se izgubio svaki trag.

Na terenu su pripadnici nadležnih žurnih službi, među kojima sudjeluju i vatrogasci DVD-a Rugvica, koji zajedno s ostalim službama pretražuju područje u potrazi za nestalima. Iz DVD-a Rugvica uputili su apel građanima da se uključe ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku muškaraca. 'Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave ili obavijeste policiju na broj 192 odnosno Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći', poručili su vatrogasci. Za sada nije poznato pod kojim su okolnostima trojica stranih državljana nestala, a potraga na rijeci Savi i dalje je u tijeku.
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Ključne riječi
potraga policija Okunšćak rijeka Sava nestali

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