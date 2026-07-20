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ISTRAGA U TIJEKU

Masovna pucnjava u Arizoni: Ranjeno devet osoba, napadač upucan

Screenshot/X
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.07.2026.
u 23:45

Prema informacijama policije, pucnjava je izbila oko dva sata ujutro u ulici East Congress Street, poznatoj po brojnim barovima, restoranima i noćnom životu

Najmanje devet osoba ozlijeđeno je u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u središtu Tucsona u američkoj saveznoj državi Arizoni. Policija je tijekom intervencije upucala osumnjičenog napadača, koji je s ozljedama opasnima po život prevezen u bolnicu.

Prema informacijama policije, pucnjava je izbila oko dva sata ujutro u ulici East Congress Street, poznatoj po brojnim barovima, restoranima i noćnom životu. Policajci koji su bili u ophodnji začuli su pucnjeve te odmah krenuli prema mjestu događaja. 'Policajci su odmah potrčali prema mjestu odakle su dolazili pucnjevi i pritom naišli na osumnjičenika', izjavio je Frank Magos iz Policijske uprave Tucsona na konferenciji za novinare, javlja Newsweek.

Dodao je kako su policajci osumnjičeniku više puta izdali zapovijedi prije nego što je jedan od njih zapucao. U intervenciji nije ozlijeđen nijedan policijski službenik. Svih devet ranjenih osoba zbrinuto je na mjestu događaja prije nego što su prevezene u bolnicu. Prema riječima Magosa, većina ih je zadobila prostrjelne rane na rukama ili nogama, a svi ozlijeđeni su punoljetni.

Istragu o pucnjavi vodi Ured šerifa okruga Pima, dok će Policijska uprava Tucsona zasebno ispitati postupanje policijskih službenika tijekom intervencije kako bi utvrdila je li bilo eventualnih nepravilnosti. Građani koji imaju informacije o događaju pozvani su da se jave policiji. Gradonačelnica Tucsona Regina Romero ocijenila je da je grad ponovno pogođen 'ozbiljnim i besmislenim činom oružanog nasilja' te pozvala na strože mjere kontrole vatrenog oružja. Prema podacima neprofitne organizacije The Trace, tijekom 2025. godine u Sjedinjenim Američkim Državama vatrenim je oružjem ranjeno ili ubijeno više od 40.000 ljudi, ne računajući samoubojstva.
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preminuli Arizona pucnjava

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