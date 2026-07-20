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UBLAŽAVANJE NESTAŠICE

Sjeverna Makedonija u šoku: Zagađena voda otrovala više od 3000 ljudi, troje uhićeno

Zagreb: Mobilna slavina na Kvatriću već je djelomično potrgana
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
20.07.2026.
u 19:58

Prema početnim nalazima istrage do širenja zaraze je, čini se došlo nakon odluke gradskoga javnog vodovoda da vodu crpi iz rijeke i na taj se način pobrine za opskrbu gradske vodovodne mreže, a sve da bi ublažila nestašicu

Tri osobe uhićene su u ponedjeljak u Sjevernoj Makedoniji u sklopu istrage o tisućama slučajeva trovanja čiji je uzrok vjerojatno zagađena voda, osobito u vrijeme kada temperature prelaze 35°C, objavila je policija. Prošli je tjedan više od od 3100 stanovnika Gostivara, grada s 32.000 stalnih žitelja koji je od Skoplja udaljen oko 50 km, liječeno zbog gastrointestinalnih problema, objavile su u ponedjeljak vlasti, uz napomenu da su zabranile korištenje vode iz slavine.

Prema početnim nalazima istrage do širenja zaraze je, čini se došlo nakon odluke gradskoga javnog vodovoda da vodu crpi iz rijeke i na taj se način pobrine za opskrbu gradske vodovodne mreže, a sve da bi ublažila nestašicu. Direktor tvrtke i dvoje zaposlenika su uhićeni, priopćila je policija. Lokalne vlasti su u nedjelju izvijestile da se zaraza proširila, a broj osoblja u gradskoj bolnici iz tog je razloga povećan. Četiri su osobe hospitalizirane, kazao je ministar zdravstva Saša Klekovski.

Prvi slučajevi zaraze prijavljeni su još početkom prošlog tjedna, no vlasti do danas nisu objavile rezultate analize uzoraka vode uz objašnjenje da čekaju da tužiteljstvo "ukine embargo". "Logično, voda je element koji povezuje sve ove slučajeve, a to će se morati potvrditi rezultatima testova", rekao je konferenciji za novinare ministar Klekovski. Tužiteljstvo je naznačilo da nastavlja istragu i da će "nakon provjere svih okolnosti biti donesena odgovarajuća odluka".  Dok se čeka sveukupno poboljšanje stanja, stanovnicima Gostivara svakodnevno se distribuira otprilike 50.000 litara flaširane vode.
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Ključne riječi
zagađenje Trovanje voda Sjeverna Makedonija

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