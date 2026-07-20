Zurovec oštro uzvratio Možemo nakon posjeta Kerestincu: 'Ocvali omladinci žele politički zakuhati'

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec na svom je Facebook profilu oštro komentirao posjet izaslanstva stranke Možemo Svetoj Nedelji, pritom iznijevši niz kritika na njihov račun te ih optuživši za politiziranje povijesti i ideološke podjele. U objavi je ustvrdio kako je riječ o svojevrsnoj 'ekskurziji' tijekom koje su predstavnici Možemo došli vidjeti, kako navodi, 'uređenu sredinu u kojoj lokalna vlast ne živi od ideoloških podjela i izdašnog financiranja sumnjivih udruga iz gradskog proračuna'.

Posebno se osvrnuo na njihov obilazak dvorca Kerestinec, ocijenivši da su pritom isticali isključivo njegovu povezanost s ustaškim logorom, zanemarujući, kako tvrdi, njegovu širu povijesnu važnost. 'Fotografirajući se ispred najvrjednijeg spomenika kulture ovoga kraja prisjetili su se samo 'ustaškog logora', ali ne i povijesne uloge koju je ova fortifikacija odigrala u očuvanju hrvatskog imena i obrani kršćanske vjere za vrijeme otomanskih osvajanja. Kerestinec je proslavljeno ime koje se s poštovanjem izgovaralo i na bečkome dvoru, bio je sjedište sabora velikaša', napisao je Zurovec.

U nastavku objave optužio je političke protivnike da, prema njegovu mišljenju, i dalje društvo promatraju kroz podjele iz Drugog svjetskog rata. Ocvali omladinci čiji je svijet nastao 1945., a nestao 1991., danas ne znaju ništa drugo osim drviti po podjelama iz Drugog svjetskog rata i to na temelju povijesnih krivotvorina i komunističke propagande – poručio je. Gradonačelnik je istaknuo i kako će Grad nastaviti s obnovom dvorca Kerestinec te očuvanjem kulturne baštine.

'Sačuvat ćemo naš dvorac koji će uskoro, nakon cjelovite obnove, zasjati punim sjajem. Mi obnavljamo kulturnu baštinu ovoga naroda, a nastavit ćemo iznositi istinu i raskrinkavati mržnju protiv Hrvata ovoga kraja', napisao je Zurovec. Na kraju objave ponovno je posegnuo za metaforama vezanim uz 'političku kuhinju', zaključivši da se, kako navodi, 'u Kerestincu kuha bez ustaš-luka, ali uz puno zdravog hrvatskog domoljublja'. Objava gradonačelnika izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama te otvorila novu razmjenu političkih poruka između lokalne vlasti i predstavnika stranke Možemo.