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VELIKI GUBITAK

Sabina Glasovac podijelila tužnu vijest: Dirljivom objavom oprostila se od voljenog bratića

Zadar: Konferencija za medije s temom prijedloga europske uredbe – “Chat Control”
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.07.2026.
u 20:07

U kratkoj, ali snažnoj poruci izrazila je tugu zbog njegova odlaska te nadu da je pronašao mir

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac na društvenim je mrežama podijelila emotivnu objavu kojom je obavijestila javnost o velikom osobnom gubitku. Naime, oprostila se od svog bratića, kojem je u dirljivim riječima odala posljednju počast.

U kratkoj, ali snažnoj poruci izrazila je tugu zbog njegova odlaska te nadu da je pronašao mir. 'Za let si, dušo, stvorena…. Dragi moj, predragi prijatelju i ‘braco’, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir!', napisala je Glasovac.

Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili izraze sućuti i riječi podrške u ovim teškim trenucima.
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Ključne riječi
smrt bratić sabina glasovac

Komentara 1

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Avatar Rubin Red
Rubin Red
20:16 20.07.2026.

Da je ne grize mržnja, umjesto gluposti u ženskom rodu "za let si dušo stvorena" mogla je staviti "ti ćeš naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama"...

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