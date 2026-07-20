Sabina Glasovac podijelila tužnu vijest: Dirljivom objavom oprostila se od voljenog bratića

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac na društvenim je mrežama podijelila emotivnu objavu kojom je obavijestila javnost o velikom osobnom gubitku. Naime, oprostila se od svog bratića, kojem je u dirljivim riječima odala posljednju počast.
U kratkoj, ali snažnoj poruci izrazila je tugu zbog njegova odlaska te nadu da je pronašao mir. 'Za let si, dušo, stvorena…. Dragi moj, predragi prijatelju i ‘braco’, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir!', napisala je Glasovac.
Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili izraze sućuti i riječi podrške u ovim teškim trenucima.‘Nađemo se kod Vjesnika!’: Nebodera nema, pitali smo Zagrepčane treba li nestati i ime tramvajske stanice
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Da je ne grize mržnja, umjesto gluposti u ženskom rodu "za let si dušo stvorena" mogla je staviti "ti ćeš naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama"...