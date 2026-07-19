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DOŽIVIO 'BLACKOUT'?

Maskirani pljačkaš iz Sigeta radi u HNB-u? Isplivali novi detalji slučaja

Zagreb: Forenzička istraživanja nacionalne valute u trezoru HNB-a
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
19.07.2026.
u 15:35

Sve je započelo oko 17.15 sati kada je, maskiran, opljačkao benzinsku postaju u Ulici Siget u Novom Zagrebu. Uz prijetnju zaposlenici otuđio je oko 700 eura...

Maskirani muškarac koji je u četvrtak opljačkao benzinsku postaju i salon u zagrebačkom Sigetu zaposlen je kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), neslužbeno doznaje RTL Danas iz anonimnih izvora. Sud mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela odredio istražni zatvor te je prevezen u zatvor u Remetincu.Prema neslužbenim informacijama koje prenosi RTL, motiv razbojništava bio je dug koji je morao vratiti.

Sve je započelo oko 17.15 sati kada je, maskiran, opljačkao benzinsku postaju u Ulici Siget u Novom Zagrebu. Uz prijetnju zaposlenici otuđio je oko 700 eura, a iz Policijske uprave zagrebačke ranije su izvijestili da materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Samo dvadesetak minuta kasnije, oko 17.35 sati, isti je muškarac počinio novo razbojništvo u obližnjem salonu. Prema informacijama RTL-a, u salon je ušao gol do pasa te je, prijeteći nožem, otuđio još 50 eura.

Na današnjem ročištu u Velikoj Gorici osumnjičeni se branio tvrdnjom da je u trenutku počinjenja kaznenih djela doživio "blackout", odnosno pomračenje svijesti, te da ima problem s alkoholom. Sud je prihvatio prijedlog tužiteljstva te mu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela odredio istražni zatvor, nakon čega je prebačen u Remetinec. Istraga o cijelom slučaju se nastavlja.

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Ključne riječi
pljačka HNB

Komentara 1

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AL
alojzvodic
15:50 19.07.2026.

Ovo nema ni u Alan Fordu. Kakav amater, radi s profesionalnim lopovima u banci i onda je prinuđen krasti kao obični huligan. "Banka puna novaca a on pljačka sitniš na benzinskoj."

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