Maskirani pljačkaš iz Sigeta radi u HNB-u? Isplivali novi detalji slučaja

Maskirani muškarac koji je u četvrtak opljačkao benzinsku postaju i salon u zagrebačkom Sigetu zaposlen je kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), neslužbeno doznaje RTL Danas iz anonimnih izvora. Sud mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela odredio istražni zatvor te je prevezen u zatvor u Remetincu.Prema neslužbenim informacijama koje prenosi RTL , motiv razbojništava bio je dug koji je morao vratiti.

Sve je započelo oko 17.15 sati kada je, maskiran, opljačkao benzinsku postaju u Ulici Siget u Novom Zagrebu. Uz prijetnju zaposlenici otuđio je oko 700 eura, a iz Policijske uprave zagrebačke ranije su izvijestili da materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Samo dvadesetak minuta kasnije, oko 17.35 sati, isti je muškarac počinio novo razbojništvo u obližnjem salonu. Prema informacijama RTL-a, u salon je ušao gol do pasa te je, prijeteći nožem, otuđio još 50 eura.

Na današnjem ročištu u Velikoj Gorici osumnjičeni se branio tvrdnjom da je u trenutku počinjenja kaznenih djela doživio "blackout", odnosno pomračenje svijesti, te da ima problem s alkoholom. Sud je prihvatio prijedlog tužiteljstva te mu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela odredio istražni zatvor, nakon čega je prebačen u Remetinec. Istraga o cijelom slučaju se nastavlja.