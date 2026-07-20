Bunker iz hladnog rata postaje 'utočište sudnjeg dana' za bogate

Odavde do bilo kuda – moto je poslovnog parka u Debertu. Samo što je on 113 kilometara sjeverno od Halifaxa u Novoj Scotiji na istočnoj obali Kanade. Riječ je o nekadašnjoj vojnoj bazi u kojoj su se tisuće vojnika obučavale tijekom Drugog svjetskog rata. Sada je to mješavina starih zgrada i praznih parkirališta, okruženih rijetkim crnogoričnim šumama. Ali postoje naznake luksuzne i glamurozne budućnosti za ovo područje, piše BBC.

Kanadski kriptomogul Jonathan Baha'i planira pretvoriti nuklearna skloništa veličine 64 tisuće četvornih metara u stanove otporne na krize u kojima milijarderi mogu preživjeti sve vrste kataklizmi. Projekt od 50 stambenih jedinica, kojim upravlja Baha'iov Fallout Complex Inc, nudit će pogodnosti poput gurmanske hrane iz "samoodrživog" izvora, biometrijskog pristupa, 24-satnog nadzora i medicinskih usluga na licu mjesta. Nakon što je 2013. godine za 31.300 kanadskih dolara kupio lokaciju, obično nazvanu The Diefenbunker prema kanadskom premijeru koji ih je dao sagraditi, Baha'i je za nju najprije primijenio drukčiji poslovni model koji je uključivao laser tag i povijesne ture, uz mali podatkovni centar.

"U svijetu je u posljednje dvije godine više neizvjesnosti nego u posljednjih 30 godina", rekao je Paul Mansfield, suvlasnik projekta, lokalnom vijeću prošle jeseni. "To je dovelo do toga da ljudi žele imati policu osiguranja – 'bunker sudnjeg dana'." Tvrtka će surađivati s njemačkom kompanijom Bespoke Home and Yacht Security, koja je, tvrdi Mansfield, pružala usluge osiguranja američkom potpredsjedniku J. D. Vanceu i reality zvijezdi Kim Kardashian. Kompleks je već prodao 11 jedinica, a u planovima obnove su spa centar, soba za jogu i salon za cigare. Moderna OLED svjetla replicirat će prirodno svjetlo, a jedan nadzemni bunker koristit će se za uzgoj hrane. Kada vlasnici nisu ondje, jedinice će se iznajmljivati za hotelski boravak, a profit će se dijeliti. Cijene kupnje i najma zasad su tajna. Kod rentanja, međutim, postoji mala caka – u slučaju apokalipse prednost ima pravi vlasnik. "Ako bi se takvo što dogodilo, gost bi bio izbačen", rekao je Mansfield.

Bivši kanadski premijer John Diefenbaker dao je sagraditi sedam bunkera po cijeloj državi kasnih 1950-ih i sredinom 1960-ih, a bili su namijenjeni smještaju vladinih dužnosnika u slučaju nuklearnog rata. Bunker u Debertu bio je dizajniran da izdrži gotovo direktan udar nuklearne eksplozije i da održi 329 ljudi najmanje 30 dana. No do trenutka dovršetka bunkeri su već bili zastarjeli, pa je onaj u Debertu postao pokrajinski centar za upozorenje na hitne slučajeve prije nego što je zatvoren 1996. godine.

Baha'i za svoj projekt ne voli izraz "bunker sudnjeg dana". Iako je sagrađen "da preživi sve", rekao je, općenito "ne radi se o kraju svijeta, već o pametnoj, praktičnoj pripremi za oluju, odnosno bilo koju vrstu oluje". Kada je uragan Fiona pogodio Novu Scotiju 2022., otvorio je bunker svojim kolegama i njihovim obiteljima. "Potpuno je izvan mreže i samodostatan", rekao je. "To je baš kao da imate stvarno sigurni, prekrasni Airbnb." Očekuje se da će projekt biti dovršen početkom sljedeće godine. Kompleksu će trebati više od 40 zaposlenih, a investitori ciljaju na lokalno stanovništvo.

Skloništa za katastrofe danas su velik posao. U SAD-u već neko vrijeme cvjeta tržište bunkera, dio veće industrije "pripreme" za katastrofe, koja, prema nekim procjenama, vrijedi najmanje 500 milijuna dolara. Procjenjuje se da se između 20 i više od 70 milijuna Amerikanaca priprema za katastrofu, a postojeća vojna infrastruktura sve se više prenamjenjuje za privatnu upotrebu. U Black Hillsu u Virginiji bivša baza zrakoplovnih snaga pretvorena je u stambeni kompleks Vivos, "zatvorenu zajednicu za preživljavanje", a u Kansasu je kompleks Atlas stvoren u prenamijenjenom raketnom silosu.

No neki u Debertu, poput Annette Sharpe, tajnice lokalnog Vojnog muzeja, pomalo su rezervirani. "Kao zaposlenici muzeja, srce mi se slama kad kažem: 'Žao mi je, taj dio povijesti sada je privatno vlasništvo, a oni ga obnavljaju u ne znam što'", rekla je. Gradonačelnica Deberta Christine Blair, međutim, kaže da je "novo i jedinstveno" imati jedan od rijetkih preostalih bunkera iz doba Diefenbakera u svojoj općini. I birači se, dodaje, ne protive projektu.