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MURSKA SOBOTA

FOTO Slovenac u trgovini nije ni slutio što mu se skriva u kolicima: Šok uslijedio tek na blagajni

Screenshot/Facebook
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.07.2026.
u 23:18

'Napravio sam pravu atrakciju u Intersparu u Murskoj Soboti. Oko 20 minuta nesvjesno sam vozio svoju skrivenu ‘prijateljicu’ kroz trgovinu, a tek me na blagajni, kada sam htio uzeti vrećicu, ‘upozorila’ da je tu', napisao je David Šmigoc u objavi na Facebooku

Neobična situacija dogodila se u trgovačkom centru Interspar u Murskoj Soboti, gdje je jedan kupac gotovo 20 minuta obilazio trgovinu ne sluteći da se u njegovim kolicima nalazi živa zmija. Kako je ispričao na društvenim mrežama, zmija se omotala oko metalne konstrukcije kolica, zbog čega je tijekom cijele kupovine ostala neprimijećena. Tek kada je na blagajni posegnuo za vrećicom, shvatio je da nije bio sam. 'Napravio sam pravu atrakciju u Intersparu u Murskoj Soboti. Oko 20 minuta nesvjesno sam vozio svoju skrivenu ‘prijateljicu’ kroz trgovinu, a tek me na blagajni, kada sam htio uzeti vrećicu, ‘upozorila’ da je tu', napisao je David Šmigoc u objavi na Facebooku.

Nakon što je uočio zmiju, odmah je o svemu obavijestio blagajnicu, a djelatnici trgovačkog centra aktivirali su zaštitarsku službu. Zaštitar je kolica sa zmijom odmah uklonio iz prodajnog prostora i premjestio ih u osigurani dio objekta. Šmigoc je za slovenski Vestnik ispričao kako je zaposlenicima predložio da pozovu djelatnika trgovine za kućne ljubimce koji bi mogao sigurno zbrinuti životinju. Kako je zmija završila u kolicima zasad nije poznato. Pretpostavlja se da se u njih uvukla dok su bila parkirana na otvorenom prostoru ispred trgovačkog centra, gdje se kolica inače nalaze na raspolaganju kupcima, javlja Dnevnik.si.
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Ključne riječi
kupac trgovina INTERSPAR zmija Murska Sobota

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