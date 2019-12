Protiv hipersoničnog Avangarda nema obrane jer ide 27 puta brže od zvuka

Postali smo prva hipersonična sila, s ponosom je ruskoj naciji i svijetu objavio Vladimir Putin prošlog utorka na sastanku s najužim ruskim vojnim vodstvom.

– Prvi put u povijesti vodeći smo u svijetu po razvoju sasvim novih klasa naoružanja za razliku od prošlosti kada smo uvijek hvatali korak za Sjedinjenim Državama – rekao je Putin dodajući kako je tadašnji Sovjetski Savez u razdoblju hladnoga rata uvijek zaostajao za Amerikom u razvoju nuklearnog naoružanja, strateških bombardera i interkontinentalnih balističkih raketa.

– Sada smo u situaciji koja je jedinstvena u modernoj povijesti, a to je da oni pokušavaju uhvatiti nas. Nijedna zemlja nema hipersonično naoružanje, kamoli takvo naoružanje interkontinentalnog dometa, rekao je još ruski predsjednik.

I Kina ima svoje ‘hipersonike’

Uskoro, ipak, to možda i ne bude sasvim točno jer velikom brzinom svoje hipersonično naoružanje razvija i Kina. Raketu DF-17 koja, dakle, također ide najmanje pet puta brže od zvuka pokazali su na listopadskoj paradi u čast 70 godina osnivanja Narodne Republike Kine.

A nedavno su se pojavile vijesti da se tamo testira i još jedna hipersonična raketa. No Rusija doista jest prva u tom polju i to je vijest koja nije nimalo razveselila zapadne takmace, što je, uostalom, i logično. Naime, i Sjedinjene Države posljednjih godina rade na razvoju takvog naoružanja, no agencija AP podsjeća kako je Mark Esper, američki ministar obrane, u kolovozu rekao kako će vjerojatno proteći još nekoliko godina dok Amerika ne predstavi svoj ‘hipersonik’.

I to je sada njihov prioritet. Nema SAD, kako stvari stoje, ni efikasnu obranu protiv Avangarda, kako se novo rusko oružje zove. Razmišljaju o senzorima u svemiru kojima bi pokušali što ranije detektirati lansiranje, možda nekakve presretače u orbiti kojima bi se raketu oborilo u najranijoj fazi leta.

A nije da za Avangard nisu znali, rusko ministarstvo obrane istaknulo je prošlog mjeseca da je novo oružje pokazalo američkoj inspekciji u sklopu sporazuma Novi start. Avangard je sada stupio u djelatnu službu, dok je prvi ruski ‘hipersonik’, Kinžal, ili Bodež, već od ranije na terenu.

Relativno je malo vremena prošlo od Putinove najave u obraćanju naciji ožujka 2018. godine pa do operativnog razmještaja. Razlika je između Kinžala i Avangarda u tome što prvu raketu nosi MiG-31, leti deset puta brže od zvuka i ima domet veći od dvije tisuće kilometara.

Avangard je nešto posve drugo. Ta nova raketa prema svojem cilju polijeće na interkontinentalnoj balističkoj raketi od koje se odvaja, a onda ne nastavlja nužno po istoj trajektoriji nego ima mogućnost nagle promjene smjera i visine čime postaje jako teško uhvatljivom za obrambene sustave. Gotovo nikako.

– Riječ je o oružju budućnosti sposobnom za probijanje i postojećih i budućih sustava proturaketne obrane. Prema meti se kreće poput meteora, vatrene kugle – rekao je Putin uspoređujući po razini tehnološkog napretka Avangard s lansiranjem prvog sovjetskog satelita 1957. godine.

Koristili inovativne materijale

Toj tvrdnji doprinosi i činjenica da Avangard može letjeti brzinom 27 puta većom od zvuka. Napravljen je od inovativnog kompozitnog materijala koji može izdržati temperature od dvije tisuće Celzijevih stupnjeva koliko se razvije pri takvim brzinama. Nosi bojevu glavu snage dvije megatone Jasno.

Kao i za gotovo sve što se tiče unapređenja borbene gotovosti ruske vojske, tako je i za uvođenje Avangarda umnogome zaslužan ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

– Čestitam vam na ovom prijelomnom događaju za vojsku i naciju u cijelosti – rekao je najvišim ruskim časnicima Šojgu.

Prva jedinica Avangarda postavljena je u regiji Orenburg na južnim obroncima Urala. Kao razlog zašto je Rusija uopće razvijala takvo oružje Putin je naveo ojačani američki raketni štit koji degradira sposobnost odvraćanja koju Rusiji omogućuje njezin nuklearni arsenal. Sve navedeno nije nikakva teorija jer Avangard je testno gađanje položio s odličnim ocjenama.

S poligona na južnim obroncima Urala u prosincu 2018. pogođena je meta na šest tisuća kilometara udaljenoj Kamčatki. U skoroj budućnosti mogao bi postati i još moćnijim. Sada se Avangard postavlja na interkontinentalnu balističku raketu RS-18B, a prijeći će na težu raketu Sarmat koja se upravo razvija.