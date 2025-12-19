Prosvjedi u Bruxellesu: Poljoprivreda i sigurnost hrane u EU su ugroženi

Sigurnost hrane, vode i energije jednako je važna kao i oružje za obranu i nacionalnu sigurnost EU. Zato proračun Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU treba prilagođavati inflaciji, dok se autonomija i integritet zajedničke politike s dva stupa ZPP-a trebaju održati. Izravna plaćanja trebaju se i dalje potpuno financirati iz proračuna EU jer su osnovna mjera za pružanje potpore dohotku aktivnim poljoprivrednicima, poručili su predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore na jučerašnjem velikom prosvjedu europskih poljoprivrednika u Bruxellesu pod sloganom “Poljoprivreda i sigurnost hrane u EU su ugroženi”.

Prosvjedi na kojima je, prema procjenama, sudjelovalo više od 10.000 poljoprivrednika, članova više od 40 organizacija iz 27 europskih zemalja, održani su u organizaciji krovnoga europskog udruženja Copa Cogeca. Iz HPK-a naglašavaju kako mjere ruralnog razvoja trebaju i dalje sufinancirati EU i države članice jer je taj drugi stup ZPP-a nužan za poticanje održivosti, otpornosti, ulaganja, inovacija i generacijsku obnovu u poljoprivredi te jača prvi stup. Igor Rešetar, predsjednik Odbora za mlijeko HPK-a, tvrdi kako su obiteljske farme generacijama hranile Hrvatsku, a danas su na rubu propasti.

– Godinama upozoravamo da je tržište mlijeka nestabilno i nepravedno. Institucije to znaju, ali ne reagiraju. Dok se mi borimo za opstanak, uvoz raste, a domaće mlijeko gubi bitku s jeftinim proizvodima koji ne poštuju iste standarde – izjavio je te dodao kako je vrijeme da se aktiviraju krizni mehanizmi, da se počne cijeniti rad i zaustavi urušavanje mljekarstva. Mlijeko u trgovini najjeftiniji je prehrambeni proizvod koji se toči, upozorava.

Iz Copa Cogece poručuju kako EU poljoprivrednici traže snažan, zajednički i dobro financiran ZPP i nakon 2027. kako bi se očuvalo jedinstveno tržište i ruralna područja. ZPP mora poticati sigurnost hrane, konkurentnost i poštene dohotke, a ratifikaciju Mercosur sporazuma treba zaustaviti. Isto tako treba postići uravnotežen uvoz iz Ukrajine kako se ne bi destabilizirali proizvođači iz EU, naglašavaju. Na prosvjedu u Bruxellesu bio je i Marko Vešligaj, jedini hrvatski član u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta.

– Sporazum o partnerstvu između EU i Mercosura uvodi carinske kvote za uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Mercosura te predviđa ukidanje carina na ostale proizvode, uključujući vina i alkoholna pića – upozorava među ostalim Vešligaj. To će, tvrdi, narušiti održivost ključnih sektora jer, iako kvote ograničavaju količinu uvoza, 99.000 tona govedine i čak 180.000 tona peradi uz niske carine stvorit će nelojalnu konkurenciju na tržištu EU.

– Proizvođači u zemljama Mercosura koriste masovnu, visokoindustrijaliziranu poljoprivredu s mnogo nižim troškovima proizvodnje, što će potkopati europske cijene i dovesti u pitanje opstanak obiteljskih gospodarstava na kojima se temelji i hrvatska poljoprivreda – zaključio je Vešligaj.