Prošle godine besplatnim je HPV testiranjem spašen 21 život!

Udruga Nismo same svoj treći Lila tjedan -tjedan ženskog zdravlja ove godine provodi od 6. do 12. svibnja, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, a u suradnji s KBC-om Zagreb, KBC-om „Sestre milosrdnice“, KBC-om Split, KBC-om Rijeka, KBC-om Osijek, OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, NZJZ Splitsko-dalmatinske županije, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, ZZJZ Osječko-baranjske županije i tvrtkom Roche. Za vrijeme Lila tjedna bit će organizirano besplatno testiranje na HPV. I to za 1200 žena! Besplatno testiranje provodit će se u KBC-u Zagreb, KBC-u „Sestre milosrdnice“, KBC-u Osijek, KBC-u Rijeka, KBC-u Split i OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, a žene će testiranju u svim navedenim bolnicama moći pristupiti bez uputnice.

U KBC-u Zagreb testiranje će se, kao i prošle godine, provoditi u Onkološkoj ambulanti Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, od 6. do 12. svibnja, svaki dan od 13.00 do 15.00 sati. U isto vrijeme, od 13.00 do 15.00 sati, testiranje će svakodnevno provoditi i Služba za ginekologiju i opstetriciju OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. U KBC-u Rijeka testiranju će se moći pristupiti u općoj ginekološkoj ambulanti, svakoga dana od 10 do 13 sati. Termine testiranja u ostalim bolnicama objavit ćemo tijekom idućeg tjedna na našoj stranici www.nismosame.com i društvenim mrežama. „Lila tjedan“ je javno-zdravstvena akcija kojom ženama želimo poslati poruku da vodeći brigu o drugima ne zaboravljaju sebe i da redovito vode brigu o svom zdravlju, kako onom fizičkom, tako i onom mentalnom. Nažalost, podaci su takvi da u Hrvatskoj svaki dan od raka dojke umru tri žene, a svaki treći dan jedna žena umre od raka vrata maternice. „I zato smo iznimno ponosni na činjenicu da smo u našoj prošlogodišnjoj kampanji spasili 21 život, kao i na to da smo ove godine naš projekt proširili i na druge gradove.

Naime, od 120 žena koliko ih je lani u razdoblju od 14. do 18. svibnja pristupilo besplatnom testiranju HPV testom, a koje je u sklopu Lila tjedna otvorenih vrata KBC-a Zagreb provedeno u Onkološkoj ambulanti Klinike za ženske bolesti i porode Petrova, kod njih 21 u obrisu vrata maternice pronađen je HPV. Ove godine osim u Zagrebu, i to u dvije klinike, testiranje će biti provedeno i u Splitu, Rijeci, Osijeku i Sisku, a pristupit će mu moći čak 1200 žena“, rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge NISMO SAME. Govoreći o raku jajnika prim. dr. sc. Višnja Matković, voditeljica Odjela za radioterapiju i kemoterapiju Zavoda za ginekološku onkologiju KBC-a Zagreb, naglasila je da je rak jajnika veliki javnozdravstveni problem, ne samo u RH već i u svijetu, iz razloga što je bolest kod više od dvije trećine bolesnica na samom početku liječenja otkrivena već u 3. ili 4. stadiju. “Nema preventivnih pregleda niti ranih simptoma koji bi upozorili na ovu bolest”, rekla je prim. dr. Matković te istaknula kako su mogućnosti radikalnog kirurškog zahvata, zbog uznapredovalosti bolesti, ograničene, pa sve bolesnice nakon operacije idu na kemoterapiju koja se danas kombinira s imunoterapijom. „Prošle godine 240 testova je bilo pripremljeno u Petrovoj, no samo se 120 žena se odazvalo“, rekla je prim. dr. Matković Dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", istaknuo je kako je porazno da u 21. stoljeću u Hrvatskoj godišnje od karcinoma dojke umre oko 900 žena a svakih 2,5 dana umre jedna žena oboljela od zloćudne bolesti vrata maternice.

“Ako igdje prevencija može dati izvanredne rezultate, to je upravo kod ove dvije zloćudne bolesti. Međutim, Republika Hrvatska je kada govorimo o prevenciji na predzadnjem mjestu od svih 28 zemalja Europske unije. Prevencijom nećemo dobiti brze rezultate, no spasit ćemo mnogobrojne ljudske živote”, rekao je Šostar i dodao pomalo provokativnu izjavu kako, “nažalost, program prevencije nije atraktivan političarima, jer su pravi rezultati vidljivi tek za deset, 15 ili 20 godina, pa im to nije prioritet.“ Dr Željka Josić, ginekologinja u sisačkoj Općoj bolnici, podsjetila je da je riječ o kampanji kojoj je za cilj otkriti maligne bolesti na vrijeme. „Godišnje 280 žena oboli od karcinoma vrata maternice, a oko stotinjak žena, nažalost, umre. Prevencija je izuzetno dostupna, to je jednostavna pretraga, koja može spasiti život“, naglasila je ginekologinja Josić.

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" jedina je institucija u Hrvatskoj koja posjeduje mobilni mamograf koji će prvoga dana Lila tjedna, 6. svibnja, od 15 do 17 sati biti smješten na zagrebačkom Trgu Petra Preradovića, a kako bi u sklopu Lila tjedna žene bez uputnice mogle napraviti iznimno važan mamografski pregled. Prijave će unaprijed (od danas!) primati udruga Nismo same, a prijaviti se mogu sve žene koje imaju najmanje 38 godina i koje u posljednjih godinu dana nisu napravile mamografiju.

Budući da se radi o preventivnim pregledima, napominjemo da su isti namijenjeni ženama koje nemaju uočljivih problema s dojkama, onima koje nisu nikad bile na mamografiji ili im je zadnji mamografski nalaz bio uredan. Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med., voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", govorila je o tome kako se prevencija karcinoma vrata maternice provodi u RH i drugim EU zemljama, te svijetu.

„Zahvaljujući postojanju primarne i sekundarne prevencije ovaj karcinom se ubraja u preventabilne karcinome ljudi“, rekla je prof. dr. sc. Vraneš te posebno naglasila ulogu HPV testa, kao testa primarnog probira, kojega su umjesto Papa testa u organizirani probir uvele gotovo sve EU zemlje, dok u Hrvatskoj to predstoji u neposrednoj budućnosti. Naglasila je da 99,7 posto raka vrata maternice uzrokuje upravo HPV virus. Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnika Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, napomenula je kako je Grad Zagreb, u suradnji s akademkinjom Mirnom Šitum, prošle godine proveo istraživanje koje je pokazalo porazne podatke. „Svaki drugi roditelj izjavio je da ne zna da HPV virus uzrokuje čak šest malignih oboljenja, a svaki treći roditelj priznao je da ne zna da njihovo dijete ima pravo na cijepljenje protiv HPV virusa“, rekla.

U ime svih žena koje se bore s nekim oblikom tzv. ženskog karcinoma na preventivne preglede u toku Lila tjedna pozvale su i Božena Dujmović, iza koje je osam godina borbe s rakom jajnika i 62 kemoterapije, i Zrinka Ulovec kojoj je od zadnje kemoterapije prošlo pet godina. Kod obje bolest je bila dijagnosticirana u visokom stadiju, a sad se osjećaju dobro te podsjećaju na važnost prevencije.