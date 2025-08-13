Naši Portali
Eksplozija napetosti

Žestok sukob u Srbiji: Prosvjednike gađali bakljama i kamenjem, ima ozlijeđenih

Nastavljene blokade i prosvjedi u Beogradu
Foto: S.S./ATAImages
VL
Autor
Večernji.hr
13.08.2025.
u 22:05

U Vrbasu je došlo do sukoba kada su simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS), prema navodima svjedoka, gađali prosvjednike pirotehnikom, kamenjem, bocama, pa čak i francuskim ključevima.

Građani i studenti okupili su se u utorak navečer u brojnim gradovima Srbije, a najviše napetosti zabilježeno je u Novom Sadu, gdje su okupljeni ponovno bili gađani pirotehničkim sredstvima. Na Instagram profilu studenata u blokadi objavljen je poziv: „20.00. Probudi se“, uz točne lokacije okupljanja u Beogradu i širom zemlje, piše N1 Srbija.

Prosvjedi nisu protekli mirno ni dan ranije. U Vrbasu je došlo do sukoba kada su simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS), prema navodima svjedoka, gađali prosvjednike pirotehnikom, kamenjem, bocama, pa čak i francuskim ključevima. Jedan stanovnik Vrbasa zadobio je ozljedu noge, a asistent snimatelja N1 televizije pogođen je dvaput kamenom – u trbuh i rame. Napetosti su zabilježene i u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Večeras se velik broj građana Užica odazvao pozivu na prosvjed, a okupljeni su izrazili solidarnost sa svim građanima Srbije koji su sinoć, prema njihovim riječima, bili izloženi nasilju od strane simpatizera SNS-a i izostanku reakcije policije, koja ih nije zaštitila. Tijekom skupa, članovi užičkog zbora prikazali su snimke napada na građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, koristeći video zid kako bi prosvjednicima vizualno dočarali razmjere nasilja, piše Nova.rs.

Organizatori su prozvali odgovorne, rekavši da iza napada stoje „batinaši“, koje su direktno povezali s vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS). Okupljeni su poručili da je to glavni razlog zbog kojeg podržavaju studente, koji se bore za zakonitost i odgovorno djelovanje institucija, a posebno policije, koja je, kako tvrde, sinoć zakazala, što je, prema njima, dodatno potvrđeno izjavom direktora policije tijekom jutra.

Načelnik policije Dragan Vasiljević izjavio je da su pripadnici MUP-a protekle noći uspjeli spriječiti teže incidente, iako je bilo ozlijeđenih među građanima i policijom, a nekoliko osoba je privedeno. „Nismo štitili jednu grupu, već javni red i mir“, rekao je Vasiljević.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je jedan policajac ozlijeđen u Novom Sadu, ali da je moguće da ih ima još, jer je, kako je naveo, došlo do masovnog napada. Dodao je da su zabilježeni napadi na policiju i članove SNS-a u više gradova, kao i pred prostorijama stranke. „Policija mora očuvati javni red i mir. Upozoravamo sve da poštuju zakon. Protiv onih koji ga prekrše bit će podnesene kaznene prijave“, poručio je Dačić u izvanrednom obraćanju.

provjed Srbija

