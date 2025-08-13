Naši Portali
jeste li uspjeli?

Samo 1% ljudi uspije pronaći slona na ovoj teškoj optičkoj iluziji: Možete li vi?

@hecticnick/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
13.08.2025.
u 06:00

Ovakve vizualne igre fasciniraju jer nas prisiljavaju da svijet gledamo iz drugačije perspektive — a ponekad otkrijemo da ono što nam je bilo “pred nosom” nismo uopće vidjeli.

Ova optička iluzija potpuno je zbunila korisnike društvenih mreža. Na slici lovac na slonove promatra svoj plijen, no gdje se točno skriva slon, pravo je pitanje. Iluziju je na TikToku objavio poznati majstor zagonetki Hectic Nick, izazvavši svoje pratitelje da pronađu životinju: “Samo 1% ljudi može pronaći skrivenog slona na ovoj slici. Nije lako, ali pokušajte okrenuti mobitel i možda ćete ga moći uočiti”. 

Na slici se vidi šumski krajolik, gusti listovi i vegetacija te lovac koji vreba svoju metu. Ako odmah pronađete slona, spadate u mali krug "vizualne elite". Ovakve zagonetke koriste se kako bi nas izbacile iz uobičajenih obrazaca gledanja. Mozak obrađuje ono što vidimo na temelju iskustva, pa često previdimo skrivene oblike. Iluzije nas tjeraju da promijenimo način na koji promatramo prizor i “ponovno kalibriramo” percepciju.

Foto: @hecticnick/TikTok

Ako ne uspijevate uočiti slona, zapamtite — cijela životinja nije vidljiva. Na slici se nalazi samo njezin dio. S dovoljno pozornog promatranja, primijetit ćete da se slon skriva u prednjem dijelu: dva velika stabla tvore njegove noge, a jedno vitko stablo pretvara se u surlu.

@hecticnick Can you find him? 🐘 #fyp ♬ Build a B*tch - Bella Poarch
GO
Gof33
06:50 13.08.2025.

Prvo i osnovno, zašto se uopće spominje lov na slonove? Da ovo nije Nadan na slici i njemu slični? Sramota..... I bolje da nitko ne pronađe slona, već da ovakvi lovci postanu lovina.

Avatar rubinet
rubinet
14:50 13.08.2025.

Ima tu i par lavova samo što su pobjegli iz kadra....

JO
jocoudriga
13:39 13.08.2025.

Nažalost više nema ovakvih sjajnih ilustratora i ilustracija kojimansu novine nekad obilovale. Kvalitetnog crteža i crtanog humora više nema. Izgurala ga mehanička fotografija.

