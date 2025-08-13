Nedavnu nestašicu inzulina veledrogerije pravdaju dugom za bolničke lijekove

Prošlog je petka prekinuta višetjedna nestašica inzulina NovoRapid i Fiasp, ključnih za dijabetičare s tipom 1 dijabetesa. Veledrogerije su inzuline dobavile i opskrbile ljekarne, međutim, iako privremena, nestašica je otvorila niz pitanja.

Kao prvo, ukazala je na manjkavosti u lancu isporuke, zbog kojih lijekovi općenito nisu svima jednako dostupni. Ljekarne u manjim mjestima koje veledrogeriji plaćaju tek nakon što HZZO njima plati za izdani recept i koje nemaju ugovore na stalne veće količine, dobile su manje doza od naručenih. Primjerice, u ponedjeljak je u ljekarnu u Udbini stiglo po dvije kutije od oba inzulina a u Korenicu četiri, iako su tražili deset, dok su u sisačkoj ljekarni u Željezari imali tek dvije kutije Fiaspa a nijednu NovoRapida.

Inače, ugovoreni rok plaćanja ljekarnama je 60 dana a HZZO ga trenutno prekoračuje 32 dana. Osiguranici koji ne mogu dobiti naručeni lijek u ljekarni, HZZO poziva da im podnesu prigovor.

Pravi razlog nestašice ostao je nejasan pa je otvoreno pitanje hoće li se situacija ponoviti. Iz Novo Nordiska su nam rekli da je potražnja za njihovim inzulinom tokom ljeta značajno porasla pa je to dovelo do problema s opskrbom. Opovrgavaju tezu da su zbog globalnog uspjeha svojih semaglutida preusmjerili dio proizvodnih kapaciteta na te unosnije lijekove, nauštrb inzulina. "Novo Nordisk ostaje predan svojoj misiji pružanja potrebne medicinske skrbi i podrške svim pacijentima koji ovise o inzulinu. Što se tiče ostalih lijekova koje proizvodi Novo Nordisk, možemo reći da se globalno povećao broj proizvodnih pogona, pogotovo za lijekove za debljinu, te se ti lijekovi proizvode na odvojenim linijama, čime ne utječu na proizvodnju inzulina i drugih lijekova kompanije. Posljednjih godina bilježimo porast prodaje i u segmentu inzulina, što Novo Nordisk proizvodnim kapacitetima uspješno podržava", stoji u odgovoru kompanije, koja u zadnje dvije godine ulaže milijarde dolara u širenje svojih proizvodnih kapaciteta.

U cijeloj priči odjeknula je izjava Jasenka Hercega, predsjednika uprave veledrogerije Medika, koji je prošlog tjedna izjavio Novom listu da inzulina nema jer ga nisu platili, a nisu ga platili jer već 30 godina kreditiraju državu, čiji dug za bolničke lijekove raste. Rekao je da u rujnu očekuju novu krizu s isporukom lijekova jer su u bankama već digli 80 milijuna eura kredita zbog rastućeg bolničkog duga pa veledrogerije neće imati novca da plate lijekove. Jučer nam je potvrdio da iza svojih tvrdnji stoji.

– Dug bolnica za lijekove na 31. srpnja je 750 milijuna eura, na 31. kolovoz iznosit će 800 milijuna eura. Ministarstvu zdravstva poslali smo dopis prošli tjedan kojim tražimo sastanak u rujnu na temu bolničkih dugova – kazao nam je Herceg.

U Ministarstvu zdravstva kažu da je stanje dugova bolnica prema veledrogerijama na istoj razini kao i prošle godine pa ne vide povezanost tog dugovanja s nedavnom nestašicom inzulina.

– Ministarstvo zdravstva u kontinuiranoj poslovnoj komunikaciji s veledrogerijama te kroz kontinuirani nadzor financijskog poslovanja bolnica osigurava što redovitije plaćanje. Kao što će poduzeti i sve da do nestašica ne dođe, a sve u interesu naših pacijenata - poručili su iz MIZ-a i napomenuli 75 milijuna eura koje dobavljačima lijekova platili u lipnju. Trenutno, navode, ukupne obveze iznose 677 milijuna eura, dospjele 453 milijuna eura.