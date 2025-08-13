Eksplozija interesa za građevinarstvo i stručne studije, zabrinjava pad interesa za medicinu

Generacija Z mijenja pravila igre na hrvatskim sveučilištima. Dok nekoć nedodirljivi studiji poput prava i medicine bilježe pad interesa, maturanti se sve više okreću praktičnim, stručnim i specifičnim programima. Nakon što su sredinom prošlog mjeseca objavljene konačne rang-liste za upis na fakultete u Hrvatskoj, slika želja nove generacije studenata postala je jasnija nego ikad, ali krenimo redom jer uz pitanje kako su "ljetni" maturanti formirali svoju listu prioriteta, važno je, prije svega, pogledati i kakve su rezultate postigli na ovogodišnjoj državnoj maturi. Njoj je pristupio ukupno 28.481 učenik, što je 707 učenika manje nego prethodne godine, a prvi podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) pokazuju općenito bolji uspjeh generacije. Najvažniji pokazatelj napretka je drastično smanjenje broja negativnih ocjena – dok ih je lani bilo 20.015, ove godine taj je broj pao na 14.747. Manji je i broj gimnazijalaca koji nisu prešli prag, njih 674 u odnosu na gotovo 925 prošle godine, dok je kod učenika strukovnih škola zabilježen pad od osam posto u broju negativnih ocjena. Ovaj pozitivan pomak vidljiv je u gotovo svim obveznim i većini izbornih predmeta, što sugerira da su se maturanti ove godine uspješnije nosili s izazovima ispita koji im kroje budućnost.