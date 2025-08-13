Turci najavili transfer bombu! Livaković se vraća u Dinamo? Evo što imaju na umu

Dominik Livaković nalazi se na izlaznim vratima Fenerbahçea, što potvrđuju prve dvije ovosezonske utakmice protiv Feyenoorda u kvalifikacijama za Ligu prvaka, koje je proveo na klupi. Jose Mourinho jasno je pokazao da mu prednost daje turskom vrataru Irfanu Egribayatu.

Prema informacijama novinara A Spora Erdema Akbasa, Fenerbahçe želi poslati Livakovića na posudbu te je već u kontaktu s nekoliko klubova iz Hrvatske i Europe. Navodno bi sam Livaković radije karijeru nastavio u domovini.

Najizglednija destinacija mogao bi biti povratak u Dinamo, gdje bi zamijenio Nevistića na mjestu prvog vratara. Hajduk otpada jer je nedavno angažirao Ivicu Ivušića.

Rijeka ostaje moguća opcija, posebno uz glasine da bi i njihov čuvar mreže Martin Zlomislić mogao napustiti klub. Gdje će Livaković završiti, ostaje otvoreno pitanje. Jedno je sigurno, ostanak na klupi Fenera nije scenarij koji ga zadovoljava.