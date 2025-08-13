Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NE ŽELI GRIJATI KLUPU

Turci najavili transfer bombu! Livaković se vraća u Dinamo? Evo što imaju na umu

Europa League - Fenerbahce v Union Saint-Gilloise
Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
13.08.2025.
u 16:40

Jedno je sigurno, ostanak na klupi Fenera nije scenarij koji zadovoljava Dominika Livakovića

Dominik Livaković nalazi se na izlaznim vratima Fenerbahçea, što potvrđuju prve dvije ovosezonske utakmice protiv Feyenoorda u kvalifikacijama za Ligu prvaka, koje je proveo na klupi. Jose Mourinho jasno je pokazao da mu prednost daje turskom vrataru Irfanu Egribayatu.

Prema informacijama novinara A Spora Erdema Akbasa, Fenerbahçe želi poslati Livakovića na posudbu te je već u kontaktu s nekoliko klubova iz Hrvatske i Europe. Navodno bi sam Livaković radije karijeru nastavio u domovini.

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Europa League - Fenerbahce v Union Saint-Gilloise
1/50

Najizglednija destinacija mogao bi biti povratak u Dinamo, gdje bi zamijenio Nevistića na mjestu prvog vratara. Hajduk otpada jer je nedavno angažirao Ivicu Ivušića.

Rijeka ostaje moguća opcija, posebno uz glasine da bi i njihov čuvar mreže Martin Zlomislić mogao napustiti klub. Gdje će Livaković završiti, ostaje otvoreno pitanje. Jedno je sigurno, ostanak na klupi Fenera nije scenarij koji ga zadovoljava.

Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Ključne riječi
Dominik Livaković Dinamo Fenerbahče transferi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Dinama otputovali na pripreme u Tursku
Uživo
34
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Veliki preokret: Član prve momčadi napušta Dinamo, evo koliko će plavi zaraditi

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još