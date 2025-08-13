Pakleno ljeto se nastavlja: Bura razbija vrućinu, ali samo na kratko – slijedi vikend pun preokreta

Četvrtak donosi uglavnom sunčano, ali ponegdje i nestabilno vrijeme, uz sve veću prijetnju visokih temperatura zdravlju – čak i u sjevernijim dijelovima Hrvatske. Na Jadranu će puhati lokalno jaka, ponegdje i olujna bura, posebno izražena na sjevernom dijelu obale, piše HRT. Jutros je u Dubrovniku već izmjereno 30 °C, a crveni meteoalarm aktiviran je za veći dio Jadrana. Toplinski val se nastavlja, a tijekom vikenda očekuju se i nestabilnosti – prvo u južnim krajevima, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, a zatim i sjevernije.

Najizraženiji udari bure očekuju se u petak, osobito podno Velebita, gdje će dodatno otežavati noćno hlađenje. Do tada, vrućina i sparina ostaju glavni izazov – osobito za one uz more, gdje temperature ni tijekom noći ne padaju ispod 25 °C.

U unutrašnjosti Hrvatske, iako danju vruće, noći ipak donose nešto olakšanja. Ipak, središnja Hrvatska već bilježi temperature do 35 °C, a novi toplinski val zahvaća sve veći broj područja. Puhat će povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a ujutro je moguća mjestimična magla, posebno u okolici Karlovca i u kotlinama Gorskog kotara. U Gorskoj Hrvatskoj noći su svježije – temperatura se spušta na oko 14-15 °C, no danju će i ovdje biti vrlo toplo, uz stalnu opasnost od toplinskog udara.

Na Jadranu će dani ostati izrazito vrući, a noći teško podnošljive. U Dalmaciji će se uz more zadržati visoke noćne temperature, a dnevne nerijetko premašivati 35 °C. Umjerena bura prijepodne će ustupati mjesto maestralu, a kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti Dalmacije donijet će tek privremeno osvježenje. Na krajnjem jugu Hrvatske, osobito u Konavlima, vrijeme će biti promjenjivo – sunčani sati i dalje će prevladavati, ali uz mogućnost lokalnih nestabilnosti i pljuskova. More će ostati mirno do malo valovito, s temperaturama između 23 i 26 °C.

U nastavku tjedna, nestabilno će biti ne samo u Dalmaciji i na jugu, već i na kontinentu – osobito od subote. Iako bi tada toplinski val mogao jenjavati, niz vrućih dana vjerojatno će se nastaviti. Uz upozorenja zbog vrućine, na snazi su i ona za buru – osobito za petak na sjevernom Jadranu. Lokalni pljuskovi i grmljavina mogu izazvati i dodatne probleme, osobito u južnim dijelovima zemlje.