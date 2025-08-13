Krenuo bojkot građana, plaže im zjape prazne. Objava poznatog glumca digla prašinu: 'Ne ide dobro'

Talijani ovog ljeta sve češće zaobilaze plaže, a razlog, tvrde udruge potrošača, leži u pobuni protiv visokih cijena koje naplaćuju vlasnici privatnih koncesija. Odlazak na more, unajmljivanje kabina, ležaljki i suncobrana – najčešće na istom mjestu – desetljećima je bio neizostavni dio talijanske ljetne kulture. No sezona 2025. započela je s osjetnim padom broja posjetitelja. Prema podacima privatnih odmarališta duž talijanske obale, u lipnju i srpnju zabilježen je pad od 15 do 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, piše The Guardian.

Najveći problem javlja se tijekom radnog tjedna, dok su vikendom plaže i dalje krcate, osobito one u blizini velikih gradova poput Rima. I oni koji dolaze troše manje na hranu i piće. Fabrizio Licordari, predsjednik udruge Assobalneari Italia, ističe kako je glavni krivac visoki trošak života i smanjena kupovna moć građana. – Čak i s dvije plaće mnoge obitelji jedva spajaju kraj s krajem. U takvim okolnostima logično je da se prvo režu troškovi za zabavu i odmor – rekao je za agenciju Ansa.

Pad posjećenosti vremenski se poklapa i s povećanjem cijena privatnih plaža te sve glasnijim negodovanjem zbog činjenice da su slobodne plaže gotovo nestale. Prema podacima udruge potrošača Altroconsumo, cijena najma ležaljke porasla je u prosjeku 17 posto u odnosu na prije četiri godine. Na plažama u Laziju teško je naći dvije ležaljke i suncobran ispod 30 eura dnevno, dok u popularnom Gallipoliju taj iznos doseže i 90 eura.

Raspravu je dodatno potaknuo poznati glumac Alessandro Gassmann, koji je na Instagramu objavio fotografiju praznih ležaljki uz komentar: „Čitam da sezona ne ide dobro. Možda zato što su cijene pretjerane, a ekonomska situacija tjera Talijane na besplatne plaže? Smanjite cijene i možda će biti bolje.”

Predsjednik udruge Fiba Maurizio Rustignoli tvrdi pak da su izvještaji o drastičnim poskupljenjima „zavaravajući” te da je, gdje su cijene rasle, to bilo minimalno. Naglašava kako gosti za svoj novac dobivaju i dodatne usluge poput osiguranja i spasilačke službe. S druge strane, udruga potrošača Codacons upozorava da je odlazak na privatne plaže postao „financijsko iscrpljivanje” građana te optužuje koncesionare da „liju krokodilske suze”. Dok se posjet moru smanjuje, planinska područja, osobito Dolomiti, bilježe značajan porast turista. Neka mjesta već strahuju od pretjeranog priljeva posjetitelja. Kako piše list Il Messaggero, sve više Talijana bira planine kao bijeg od sve toplijih ljeta, koja su djelomično posljedica klimatske krize.