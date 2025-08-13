FOTO Kakva linija! Lejla Filipović (48) pozirala u badiću uz bazen, izgleda spektakularno

Lejla Filipović, jedna od najljepših Hrvatica i bivša Miss Hrvatske, ponovno je oduševila svojih gotovo 200 tisuća pratitelja na Instagramu. Podijelila je fotografiju s ljetnog odmora koja odiše potpunim mirom i luksuzom, a u prvom planu je njezina besprijekorna figura koja prkosi vremenu. Lijepa Dubrovčanka, koja s obitelji živi u Zagrebu, uživala je u idiličnom okruženju jednog hotela, a prizor koji je podijelila s javnošću doista je spektakularan.

Na fotografiji Lejla pozira ležeći na samom rubu prekrasnog infinity bazena, iz kojeg se pruža nestvaran pogled na kristalno čisto Jadransko more i plavo nebo bez ijednog oblačka. Odjevena u elegantni bikini jednostavnog kroja i popularne čokoladno smeđe boje, koji savršeno naglašava njezinu preplanulu put i zavidnu liniju, izgleda poput prave dive na zasluženom odmoru. S modernim sunčanim naočalama i s blagim osmijehom na licu, prepustila se ljetnim radostima i sunčevim zrakama, a cijela scena izgleda kao najljepša razglednica iz snova.

Lejla, koja je titulu Miss Hrvatske ponijela davne 1998. godine, i danas, u 49. godini života, slovi za jednu od najbolje odjevenih i najzgodnijih Hrvatica. Njezin osjećaj za modu je nepogrešiv, što redovito dokazuje svojim odjevnim kombinacijama, bilo da se radi o ležernim trapericama, elegantnim večernjim haljinama ili, kao što vidimo na ovoj objavi, kupaćim kostimima. Nedavno je plijenila pažnju i u kupaćem kostimu leopard uzorka, a ovaj jednostavni, ali profinjeni smeđi bikini samo je još jedan dokaz da Lejla zna kako s mjerom i ukusom istaknuti svoju prirodnu ljepotu.

Iako je Lejla u opisu fotografije kratko napisala samo "Zavala", njezini pratitelji i brojni prijatelji nisu štedjeli na riječima hvale. Objava je u kratkom roku prikupila lavinu pozitivnih komentara i komplimenata na račun njezinog izgleda i predivnog ambijenta. Komentari poput onog u obliku srca samo su se nizali, potvrđujući da je Lejla još jednom pogodila "u sridu" i oduševila javnost. Lejla Filipović i dalje postavlja visoke standarde kada su u pitanju stil, elegancija i njegovani izgled, a ova fotografija s odmora samo je još jedan podsjetnik da je ona žena koja zrači samopouzdanjem i zadovoljstvom, uspješno ploveći kroz sve životne uloge.