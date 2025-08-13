FOTO Kakva linija! Lejla Filipović (48) pozirala u badiću uz bazen, izgleda spektakularno

Naši Portali
Podijelila je fotografiju s ljetnog odmora koja odiše potpunim mirom i luksuzom, a u prvom planu je njezina besprijekorna figura koja prkosi vremenu. Lijepa Dubrovčanka, koja s obitelji živi u Zagrebu, uživala je  u idiličnom okruženju jednog hotela, a prizor koji je podijelila s javnošću doista je spektakularan.

Lejla Filipović, jedna od najljepših Hrvatica i bivša Miss Hrvatske, ponovno je oduševila svojih gotovo 200 tisuća pratitelja na Instagramu. Podijelila je fotografiju s ljetnog odmora koja odiše potpunim mirom i luksuzom, a u prvom planu je njezina besprijekorna figura koja prkosi vremenu. Lijepa Dubrovčanka, koja s obitelji živi u Zagrebu, uživala je  u idiličnom okruženju jednog hotela, a prizor koji je podijelila s javnošću doista je spektakularan.

Na fotografiji Lejla pozira ležeći na samom rubu prekrasnog infinity bazena, iz kojeg se pruža nestvaran pogled na kristalno čisto Jadransko more i plavo nebo bez ijednog oblačka. Odjevena u elegantni bikini jednostavnog kroja i popularne čokoladno smeđe boje, koji savršeno naglašava njezinu preplanulu put i zavidnu liniju, izgleda poput prave dive na zasluženom odmoru. S modernim sunčanim naočalama i s blagim osmijehom na licu, prepustila se ljetnim radostima i sunčevim zrakama, a cijela scena izgleda kao najljepša razglednica iz snova.

Lejla, koja je titulu Miss Hrvatske ponijela davne 1998. godine, i danas, u 49. godini života, slovi za jednu od najbolje odjevenih i najzgodnijih Hrvatica. Njezin osjećaj za modu je nepogrešiv, što redovito dokazuje svojim odjevnim kombinacijama, bilo da se radi o ležernim trapericama, elegantnim večernjim haljinama ili, kao što vidimo na ovoj objavi, kupaćim kostimima. Nedavno je plijenila pažnju i u kupaćem kostimu leopard uzorka, a ovaj jednostavni, ali profinjeni smeđi bikini samo je još jedan dokaz da Lejla zna kako s mjerom i ukusom istaknuti svoju prirodnu ljepotu.

OT
otrovnijezik
17:36 13.08.2025.

Ah te mlade bakice i zagorjeli "novinari".

CH
Chupahabra
16:58 13.08.2025.

Sve izgledaju prekrasno uz kilu šminke. Trebaju se slikati ujutro poslije spavanja.

