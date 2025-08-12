Sad je jasno zašto je Rijeka prvak Hrvatske. Ove večeri rođeni su novi šampioni!

Kad želiš, ostvarit će se. Zvuči jednostavno, jer svi nešto žele, ali nije da se baš svima to što žele uvijek i ostvari. Naravno, da bi se takva bajkovita postavka i obistinila, treba malo i upregnuti. Treba nešto i dati, pa će ti se onda to nešto i obilato vratiti. A Rijeka je dala sve što je imala. I zato ju je nagradilo. Tamo, na omalenom Tolka Parku u Dublinu. I zato sada slavi, s pravom, prvu europsku jesen nakon pet godina. A kad se samo sjetim tog Kopenhagena, na praznom Parkenu... Uh, ovo sada bilo je nešto slično. Po pritisku, po ekstazi na kraju i po mislima za budućnost...

Rijeka je napravila sve točno onako kako je trebala. Jasno, sada se Anti Oreču može progledati kroz prste onaj detaljčić iz 84. minute kada je neoprezno vukao Johna Martina. Rumunjski sudac Barbu dvije je minute gledao u VAR monitor ne bi li na koncu donio očekivanu odluku. VAR je takav, sve što vidi, procijeni kao da je bio prekršaj, makar ruka Oreča na dresu Martina i ne mora nužno biti za penal. Ali dobro...

Oreč je, na koncu, sam ispravio sve i sjajnim pogotkom odveo Rijeku u europsku jesen. Nije ovo bila samo njegova pobjeda, već i cijelog kolektiva. Trebalo je "rifljati" terenom gore-dolje, Irci ni u jednom trenutku nisu stali ili odustajali od svih postulata koje su gorljivo branili u obje utakmice. Da su nezgodni vidjelo se i ove večeri u par navrata, ali sve što vrijedi pripalo je Rijeci. Europska jesen na Rujevici, tako smo to dugo čekalli...

Jasno je sada i zašto je Rijeka osvojila duplu krunu prošle sezone. Jasno je i zašto će opet biti kandidat za sve trofeje. I kad ode Janković, nakon njega i još ponetko, u svlačionici će ostati duh koji je bijele vukao i do slavlja u Dublinu. Ove večeri su se zato rodili novi šampioni. Na čast i ponos...