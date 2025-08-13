Naši Portali
VATRA IZVAN KONTROLE

Izbio požar u Marčani: Jak vjetar otežava gašenje, desetak hektara u plamenu!

Uz pomo? dva kanadera, vatrogasci stavili pod kontrolu požar kod Mar?ane
Dusko Marusic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Hina
13.08.2025.
u 19:53

Treći je to požar danas, prva dva koja su izbila na području Barbana i Žminja stavljena su pod nadzor, a u gašenju su sudjelovala dva kanadera, poručili su istarski vatrogasci.

Požar koji je u srijedu popodne izbio na području Marčane, između Ljubićeve pećine i sela Šarići još nije pod kontrolom, gašenje otežava jaka bura, a do sada je vatra zahvatila desetak hektara trave i niskog raslinja, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Treći je to požar danas, prva dva koja su izbila na području Barbana i Žminja stavljena su pod nadzor, a u gašenju su sudjelovala dva kanadera, poručili su istarski vatrogasci.

"Na području Marčane zahvaćeno je desetak hektara trave i niskog raslinja, a zbog teškog pristupa vatrogasci na terenu nisu mogli sami svladati vatru pa je u pomoć stigao i treći kanader“, izjavio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.  "U gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage: JVP Pula s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Pula s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Savičenta s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Medulin s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Marčana s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Vodnjan s dva vozila i šest vatrogasaca te JVP Rovinj s dva vozila i tri vatrogasca" potvrdio je Galić dodavši kako najveći problem predstavlja jaka bura.

