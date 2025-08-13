Naši Portali
DRAMA KOD NOVOG VINODOLSKOG

Masovna tučnjava turista i lokalaca, stigla i interventna: 'Jedan je dobio lopatom po glavi. Drugi je imao grablje u rukama'

13.08.2025.
u 08:47

Primorsko-goranska policija potvrdila je da su zaprimili dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da su postupanja u tijeku.

U Klenovici kod Novog Vinodolskog izbila je tučnjava između njemačkih turista i lokalnih ljudi jučer između 18 i 19 sati. Kako piše 24sata prvo je došlo do nereda u kafiću, a potom su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila je da su zaprimili dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da su postupanja u tijeku. 

Na teren su došli policija i interventna. "Ne znam oko čega su se posvađali, bili su vidno pijani. Dva policajca su došla i pokušala smiriti situaciju, nakon čega je eskaliralo. Nisu mogli previše reagirati, a jedan od Nijemaca je dobio lopatom po glavi. Drugi je imao grablje u rukama. Video prikazuje samo kraj makljaže", kazao je čitatelj. 

S obzirom na eskalaciju, bilo je teško reagirati i policiji i drugim ljudima koji su htjeli spriječiti nered. "Nisam se mogao približiti, bilo je opasno. Kao da su izgubili razum", ispričao je drugi čitatelj.

