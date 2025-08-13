ZDS ulazi u zakon, bit će dopušten samo na komemoracijama za HOS-ovce?

Masovno korištenje i odobravanje ustaškog pozdrava Za dom spremni počelo je ozbiljno štetiti vladajućem HDZ-u. Pa puštenog duha sada treba vratiti u bocu. Kako neslužbeno doznajemo iz više izvora bliskih Vladi Andreja Plenkovića, vladajući traže način kako da “popeglaju” novonastalu situaciju, a jedna od ideja kojoj su u ovom trenutku najbliži jest da se ozakoni “dvostruka konotacija”. Drugim riječima, da se preporuke koje je Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima, osnovano nakon što je kod logora Jasenovac osvanula HOS-ova ploča na kojoj se nalazio i sporni ustaški pozdrav Za dom spremni, sada provedu i kroz zakone. Čime bi korištenje ZDS postalo dopušteno jedino u strogo komemorativne svrhe vezane uz sjećanje na poginule pripadnike HOS-a u Domovinskom ratu.

Sve otišlo predaleko

– Konačne odluke još nema, ali zadnja razmišljanja idu upravo u tom pravcu, da preporuke postanu zakon. Otišlo je sve predaleko i neke granice treba povući. ZDS je neprihvatljiv u svim varijantama, izuzev one vezane uz Domovinski rat – kaže izvor blizak Vladi, koji dodaje i kako na prve konkretne poteze neće trebati puno čekati, odnosno da će se odluka što točno napraviti donijeti već u rujnu. Da je situacija izmaknula kontroli i da premijer Plenković nešto mora hitno napraviti čuje se i među nekim HDZ-ovim koalicijskim partnerima, koji kažu kako premijer jako dobro shvaća da su se, nakon Thompsonova koncerta, vrata krajnjoj desnici širom otvorila i da će to biti teško zaustaviti.

– To će puknuti, eksplodirati. Plenković je toga svjestan i zna da nešto mora napraviti – kazao je izvor iz koalicije, koji isto tako dodaje kako im je zadnjih dana posebno zasmetao istup predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića iz Knina koji je kazao kako ga se “dojmilo mnoštvo mladih na vojnom mimohodu u Zagrebu i na koncertima Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, koji poštuju našu vjeru i crkvu, našu tradiciju i identitet”.

Teško se oteti dojmu da je, kao što je sve bilo dobro i pomno bilo izrežirano uoči i neposredno nakon Thompsonova koncerta na Hipodromu, i sve što se sada događa oko tzv. “vraćanja duha u boce” samo produkt iste škole režije. Pola milijuna prodanih karata “preko noći” natjeralo je HDZ na “puštanje duha iz boce”, kao što ih kritike koje trpe nakon što su optuženi da su dopustili da ZDS uđe u mainstream koje bi im se moglo obiti o glavu sada tjeraju da naglo promjene retoriku. Ne bi li iz svega izašli “neokrznuti”, ako je ikako moguće.

Napori se vide. Braniteljske udruge javljaju se i osuđuju javno “ustašluk”, gradonačelnik Dubrovnika, koji svako malo pozdravi sa ZDS, daje intervju u kojem napada Pavelića i govori kako Hrvatskoj ne treba ni poglavnik ni pozivanje na NDH. Što će na kraju postići ostaje za vidjeti kao što ostaje za vidjeti i hoće li HDZ, odluči li se na ugrađivanje smjernica u zakonodavni okvir, a što je bila striktna preporuka Vijeća, za taj potez osigurati potporu u Saboru. Odnosno, hoće li moći računati na ruke desnog Domovinskog pokreta kojemu, ruku na srce, ne bi bio prvi put da “kapitulira” pred HDZ-om. Na pitanje kako bi se postavili odluči li se HDZ doista na ugradnju preporuka Vijeća u zakone jučer nisu dali jasan odgovor. Neslužbeno poručuju kako je riječ o vrlo kompleksnoj temi i da prije bilo kakve odluke moraju prvo vidjeti sve detalje. Paralelno, postavljaju i pitanje što s komunističkim pozdravima i obilježjima, hoće li se i njih striktno zabraniti. Iz čega je jasno da će pred Plenkovićem u rujnu biti naporan posao balansiranja između njegovih koalicijskih partnera iz redova DP-a i očekivanja velikog dijela javnosti.

Na ljevicu, konkretnije SDP, vladajući računati ne mogu jer već sada u toj stranci poručuju, kao što je bio i slučaj 2018. godine, kada je Vijeće izradilo preporuke, da je njima upotreba ustaškog pozdrava “ZDS” apsolutno neprihvatljiv u bilo kojem obliku. Osim toga, već su i najavili da će s početkom saborskog zasjedanja u proceduru uputiti izmjene Kaznenog zakona kojima bi isticanje svih fašističkih, nacističkih, ustaških i četničkih simbola ili pozdrava bilo kazneno djelo. Lijeva oporba “na nož” je preporuke Vijeća dočekala te 2018. godine kada su nastale. Tadašnji šef SDP-a Davor Bernardić nazvao ih je “sramotnim”, a šefica Glasa Anka Mrak Taritaš “potpunim promašajem”.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, koji je u više je navrata s Plenkovićem i njegovim ministrima razgovarao o opciji izmjena Kaznenog zakona i potpunoj zabrani ZDS-a, za ideju da se preporuke Vijeća provedu kroz zakone kaže da bi to bila katastrofa i ozakonjenje anarhije.

’Preporuke ne smiju u zakon’

– Aktualna vlast radi protiv Ustava RH. Preporuke nemaju i ne smiju dobiti snagu zakonskog akta. To je prodavanje pogrešne priče, priče koja ne valja. HOS je rasformiran krajem 1991. godine. Ja sam bio sudionik rata, časnik sam Hrvatske vojske. Nismo slijepi, nismo glupi. U školama se 35 godina djecu ne uči što bi ih trebalo učiti. Ne kažem da moraju znati sve narodne heroje i ofenzive, ali moraju znati istinu o Drugom svjetskom ratu, uzroke i posljedice, tko je bio na strani nacifašizma, a tko na strani antifašizma – kaže Habulin. Ogorčen je na sve što se zadnjih tjedana događa u Hrvatskoj, na činjenicu da se na stadionima ori ustaški pozdrav, ali i da se isti ne sankcionira u Saboru.

– To je za ostavku šefa Sabora. Morao je to osuditi, a zastupnicima koji to izgovaraju skinuti imunitet i puknuti ih van iz Sabora – kaže Habulin. Za inicijativu SDP-a koji će u rujnu u proceduru uputiti izmjene Kaznenog zakona kaže da je to nešto što treba napraviti i da je šteta što se nije napravilo i ranije. Bio je, kaže, SDP na vlasti i mogao je to riješiti, a nije.