Neobična prometna nesreća: Srnjak probio staklo automobila i završio unutra

Neobična prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 13:40 u Končanici, nedaleko od skretanja za sportski ribnjak Crnaja, na cesti koja povezuje Bjelovar i Daruvar. Srnjak je iznenada izletio na kolnik i udario u osobni automobil, pri čemu je razbio prednje vjetrobransko staklo i doslovno završio unutar vozila, što potvrđuju i fotografije svjedoka, kako piše MojPortal.

Policija je potvrdila da je vozač vozila ozlijeđen te je prevezen u Županijsku bolnicu u Pakracu. Nažalost, srnjak koji je uzrokovao nesreću nije preživio sudar – našao se na cesti u najgorem mogućem trenutku.

Iz bjelovarsko-bilogorske policije napominju da su ovakvi incidenti češći u ljetnim mjesecima zbog sezone parenja divljači. - Samo za vikend zabilježili smo sedam naleta vozila na divljač, a od početka godine bilo ih je oko 200. – pojašnjava Tanja Marinić, policijska službenica za odnose s javnošću pri Policijskoj upravo bjelovarsko-bilogorskoj. Najčešće stradava srneća divljač, slijede jeleni, dok su sudari s divljim svinjama, lisicama, fazanima i jazavcima rjeđi, rekla je.

Većina ovakvih nesreća rezultira tek materijalnom štetom, dok su ozljede sudionika, kao u ovom slučaju, iznimka. Posljednji zabilježeni slučaj s težim posljedicama dogodio se u srpnju u Gornjem Daruvaru, kada je 20-godišnji vozač pokušao izbjeći nalet na divljač, sletio s ceste i teško se ozlijedio, dok je njegov suvozač prošao s lakšim ozljedama.