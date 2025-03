Mikrofon 'uhvatio' Trumpovu poruku šefu Vrhovnog suda. Proširile se teorije, predsjednik odgovorio

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na teorije kritičara u vezi s trenutkom između njega i predsjednika Vrhovnog suda Johna Robertsa prije predsjedničkog obraćanja Kongresu. Trump i pravnik kratko su razmijenili nekoliko riječi, pozdravljajući se prije nego što se predsjednik obratio naciji. Pažljivo postavljen mikrofon uhvatio je Trumpovu poruku Robertsu dok se rukovao s njim i potapšao ga po ruci. "Hvala još jednom. Hvala vam još jednom. Neću to zaboraviti", čulo se kako Trump govori.

Pojedini mediji, uključujući The Daily Beast, MSNBC, The Atlantic i Huffington Post, objavili su teorije o tom trenutku. The Daily Beast ističe kako nije bilo jasno na čemu mu je točno Trump zahvaljivao "iako je tijekom proteklih nekoliko godina bilo više od nekoliko slučajeva intervencije Vrhovnog suda u korist predsjednika". Uz to, The Daily Beast istaknuo je da je Roberts prošle godine Trumpu dao imunitet od kaznenog progona, prenosi Daily Mail.

U međuvremenu, HuffPo je u naslovu naveo: "Donald Trump jednom rečenicom skinuo masku sa suda Johna Robertsa". "Roberts je Trumpu dao karticu za izlazak iz zatvora i Trump je zahvalan", napisao je autor Paul Blumenthal. Predsjednik se oglasio na društvenim mrežama kako bi kritizirao medije koji "izigravaju suca" i otkrio što se zapravo dogodilo. Rekao je da njegovi kritičari pokušavaju "stvoriti razdor" između njegova i "velikog Vrhovnog suda SAD-a".

"Kao većina ljudi, ne gledam lažne vijesti CNN-a ili MSDNC-a, ali razumijem da 'polude' pitajući na čemu sam zahvalio Robertsu?", poručio je te kritizirao novine jer nisu nazvali njegov ured. "Da jesu, rekao bih ovim ljigavim 'novinarima' da sam mu zahvalio što me je prisegao na dan inauguracije, i da je napravio stvarno dobar posao! Lažne vijesti nikad ne prestaju!"

