Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA U MEĐIMURJU

Traje potraga za osumnjičenikom koji je pucao u Čakovcu, cure novi detalji: 'Žrtve je poznavao od ranije'

pucnjava
Međimurske novine
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 09:35

Glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal potvrdio je da su se osumnjičenik i žrtve poznavali od ranije te da je među njima postojao sukob

Policija i dalje traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je jučer u rano jutro zapoucao na dvojicu mladića u Čakovcu i pritom ih ozbiljno ozlijedio. Iako je nedaleko Gimnazije Josipa Slavenskog pronađen automobil koji je osumnjičenik navodno koristio, portal eMeđimurje navodi kako on nije u njegovu posjedu. Policija je još jučer podijelila informaciju prema kojoj ne mogu isključiti da muškarac osumnjičen za incident u Čakovcu nije pobjegao preko granice. 

Osumnjičeni je ranije bio osuđen na zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini zbog kaznenih djela povezanih s drogom te je, prema dostupnim informacijama, često mijenjao boravišta, navodi eMeđimurje. Glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal potvrdio je da su se osumnjičenik i žrtve poznavali od ranije te da je među njima postojao sukob. Prema dosadašnjim informacijama, svađa je započela u lokalu, a nastavila se na parkiralištu, gdje je eskalirala u oružani napad. O mogućem motivu policija zasad ne želi nagađati do završetka istrage. Podsjetimo, policijska uprava međimurska dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca zaprimila je u subotu, 4. srpnja, u 4:03 sata.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a dvije ozlijeđene osobe prevezene su u Županijsku bolnicu Čakovec. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su zadobile teške tjelesne ozljede te su zadržane na bolničkom liječenju. Prema posljednim informacijama koje je za HRT dao liječnik Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije riječ je o mladićima u dobi od 28 i jednu od 22 godine.

-Dečko od 28 godina je zaprimljen na Odjel abdominalne kirurgije s ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja. Mladić od  22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja, usred ozbiljnih povreda. Ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici, i drugu desno lumbalno. Operiran je u toku noći, stabilno je i izvan životne opasnosti i drugi će mladić vjerojatno biti još dodatno operiran u toku dana - rekao je Vidanec sinoć za HRT.

Pjesma na koncertu Marka Perkovića Thompsona

Ključne riječi
pucnjava Čakovec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!