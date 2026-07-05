Traje potraga za osumnjičenikom koji je pucao u Čakovcu, cure novi detalji: 'Žrtve je poznavao od ranije'

Policija i dalje traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je jučer u rano jutro zapoucao na dvojicu mladića u Čakovcu i pritom ih ozbiljno ozlijedio. Iako je nedaleko Gimnazije Josipa Slavenskog pronađen automobil koji je osumnjičenik navodno koristio, portal eMeđimurje navodi kako on nije u njegovu posjedu. Policija je još jučer podijelila informaciju prema kojoj ne mogu isključiti da muškarac osumnjičen za incident u Čakovcu nije pobjegao preko granice.

Osumnjičeni je ranije bio osuđen na zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini zbog kaznenih djela povezanih s drogom te je, prema dostupnim informacijama, često mijenjao boravišta, navodi eMeđimurje. Glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal potvrdio je da su se osumnjičenik i žrtve poznavali od ranije te da je među njima postojao sukob. Prema dosadašnjim informacijama, svađa je započela u lokalu, a nastavila se na parkiralištu, gdje je eskalirala u oružani napad. O mogućem motivu policija zasad ne želi nagađati do završetka istrage. Podsjetimo, policijska uprava međimurska dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca zaprimila je u subotu, 4. srpnja, u 4:03 sata.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a dvije ozlijeđene osobe prevezene su u Županijsku bolnicu Čakovec. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su zadobile teške tjelesne ozljede te su zadržane na bolničkom liječenju. Prema posljednim informacijama koje je za HRT dao liječnik Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije riječ je o mladićima u dobi od 28 i jednu od 22 godine.

-Dečko od 28 godina je zaprimljen na Odjel abdominalne kirurgije s ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja. Mladić od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja, usred ozbiljnih povreda. Ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici, i drugu desno lumbalno. Operiran je u toku noći, stabilno je i izvan životne opasnosti i drugi će mladić vjerojatno biti još dodatno operiran u toku dana - rekao je Vidanec sinoć za HRT.