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U BLATU

VIDEO Snimka s ilegalnim migrantima u Zagrebu uzrujala javnost, policija sad objavila detalje

Iskrcavanje migranata
Screenshot/Reddit
VL
Autor
Ivana Jakelić
05.07.2026.
u 10:37

Što se tiče 42-godišnjaka, on je bio prethodnica 55-godišnjaku, odnosno vozio je ispred kombija u kojem su krijumčareni ljudi, kako bi pazio na policijske ophodnje

Jedan je uhićen, za drugim se traga, a nesretni migranti su završili u Ježevu. Tako je završilo kriminalističko istraživanje slučaja u kojom su građani zagrebačkoj policiji prijavili da netko uz prugu u Novom Zagrebu, iskrcava ilegalne migrante, nakon čega se krijumčar ljudima udaljio, a ilegalni migranti su bili prepušteni sami sebi.

Zbog krijumčarenje ljudi sada je prijavljen 42-godišnji državljanin Hrvatske koji je uhićen te 55-godišnji državljanin Srbije, za kojim se traga. Utvrđeno je da se 42-godišnjaka dogovorio s 55-godišnjakom da će krijumčariti ljude, koje je 55-godišnjak trebao prevesti skrivene u teretnom prostoru teretnog kombija. Sumnja se da je 55-godišnjak u teretni prostor teretnog kombi vozila sisačkih oznaka smjestio više stranih državljana, koji su kaže policija, prethodno nezakonito ušli u Hrvatsku. Ilegalni migranti bili su smješteni u nehumanim uvjetima, u prostoru bez ventilacije, sjedala i sigurnosnih pojaseva, zbog čega je 55-godišnjak bio svjestan da time ugrožava njihov život i zdravlje.

Što se tiče 42-godišnjaka, on je bio prethodnica 55-godišnjaku, odnosno vozio je ispred kombija u kojem su krijumčareni ljudi, kako bi pazio na policijske ophodnje. Kada su došli do Brezovačke ceste, iskrcali su ilegalne migrante, koje je policija uskoro uhvatila i odvela u Ježevo, a naknadno je uhićen i 42-godišnjak dok se za 55-godišnjakom traga.

Dovoz migranata u Blatu 10.6.2026. 08:45
by in zagreb

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