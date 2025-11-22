Propuste li Zagreb i Mostar priliku u Washingtonu, neće biti popravnog

Rekalibriranje politike američke administracije nakon tri desetljeća političkog i vojnog angažmana prema BiH otvara Hrvatima u toj zemlji posve novu perspektivu. Dolazak Donalda Trumpa na vlast označava kraj ere sveprisutnog miješanja američkog utjecaja u BiH, temeljenog na Daytonskom mirovnom sporazumu. Ovaj je trenutak jedinstvena prilika za hrvatske političke lidere, kako u BiH tako i u Hrvatskoj, da iskoriste novu situaciju i politički se pozicioniraju na međunarodnoj sceni. Američki angažman u BiH započeo je tijekom rata, a kulminirao Daytonskim mirovnim sporazumom 1995.