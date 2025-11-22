Naši Portali
ZORAN KREŠIĆ

Propuste li Zagreb i Mostar priliku u Washingtonu, neće biti popravnog

Autor
Zoran Krešić
22.11.2025.
u 10:03

Prvo treba inicirati promjene izbornog zakona, a potom razgovarati o uspostavi federalnog entiteta za Hrvate

Rekalibriranje politike američke administracije nakon tri desetljeća političkog i vojnog angažmana prema BiH otvara Hrvatima u toj zemlji posve novu perspektivu. Dolazak Donalda Trumpa na vlast označava kraj ere sveprisutnog miješanja američkog utjecaja u BiH, temeljenog na Daytonskom mirovnom sporazumu. Ovaj je trenutak jedinstvena prilika za hrvatske političke lidere, kako u BiH tako i u Hrvatskoj, da iskoriste novu situaciju i politički se pozicioniraju na međunarodnoj sceni. Američki angažman u BiH započeo je tijekom rata, a kulminirao Daytonskim mirovnim sporazumom 1995.

Ključne riječi
BiH Daytonski sporazim Donald Trump

