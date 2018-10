Spašen muškarac koji je 40 godina bio u zatočeništvu

Engleska policija pronašla je čovjeka u kolibi koji je u njoj bio 40 godina zatočen.

Nesretni muškarac pronađen je u blizini naselja Carlisle u Cumbriji u sjeverozapadnog Engleskoj.

Kada je policija stigla na 'mjesto zločina' u toj skučenoj maloj kolibi nalazila se samo istrošena deka, stari tepih, pokvarena električna grijalica i vrtna stolica.

Man rescued from shed was ‘slave for 40 years’https://t.co/IhTSIsuMk3