Prometni stručnjak o nesreći poljskog autobusa: Treba zabraniti vožnju pod tempomatom, od ponoći do 6 sati

Zahuktali autobus pun usnulih poljskih hodočasnika na autocesti A1 tempomatom održava brzinu od 90 km/h, čak i na blagoj uzbrdici, vozač, koji odmara noge, bori se s umorom i snom. Iskustvo mu pomaže da i tako kontrolira situaciju, ali za trenutak oči mu se sklope i – bum, piše prometni stručnjak Željko Marušić za Autoportal.

"Kad vozač zaspi, autobus nesmanjenom brzinom, bez oduzimanja snage motora (!) i kočenja, nekontrolirano skreće s putanje, izlijeće s voznog traka, probija zaštitnu ogradu pa se zabija u tvrdi objekt, drugo vozilo, prevrće, ili naleti na vozilo ispred, najčešće posljednje u koloni koja se stvorila zbog gužve.

Rizik povećava korištenje mobitela, pogotovo što mnogi vozači tegljača tijekom vožnje na tempomatu surfaju po internetu, koriste društvene mreže, odgovaraju na poruke… Kako to spriječiti? Povećanim kontrolama, no u trenutnoj je situaciji to praktički nemoguća misija, jer je policije na autocestama premalo da bi mogla učinkovitije kontrolirati ove probleme.

Video: Snimka poljskog autobusa prije nesreće

Prema to nije jamstvo da je vozač odmoran, treba pojačati kontrole tahografa na granicama i intenzivirati kontrole na autocesti. Učinkovitije kontrole korištenja mobitela u vožnji, vozača svih vozila, moguće su jedino premrežavanje autocesta radarskim uređajima za mjerenje brzine, s visokorazlučivim kamerama, koje mogu kontrolirati i vezivanje u vožnji.

Zbog toga je to prometni prioritet od nacionalnog interesa. Tada bi se i rasteretili presretači, koji bi umjesto neučinkovitog lovljenja prebrzih vozača, primarno kontrolirali upravo ovakve devijacije. Ali ono što možemo već danas je:

Zabraniti vožnju autobusa i tegljača korištenjem tempomata, od ponoći do 6 sati, uz kaznu od 1000 eura za vozača i 10.000 eura za poslodavca.

Policija to učinkovito može kontrolirati rutinskim kontrolama autobusa u sitnim satima i pregledom tahografa. Mnogima to neće odgovarati, pogotovo vozačima koji uredno ispunjavaju odredbe o odmorima i vremenima vožnje tijekom tjedna, ali bez toga možemo samo očekivati sljedeću sličnu ili goru prometnu tragediju.

Policija to može utvrditi pregledom tahografa, jer se u vožnji bez tempomata stalno bilježe manja ili veća kolebanja brzine, po potrebi i priključenjem policijskog kontrolnog uređaja na OBD priključak. Razmjerno jednostavno mogla bi se opremiti i obučiti za takve postupke", piše Marušić.