Preživjela iz stravične nesreće: 'Ljudi su morali biti svjesni da umiru. Strašno je vidjeti ljude bez kože na licu'

U stravičnoj prometnoj nesreći na autocesti A4 iz smjera Varaždina prema Zagrebu poginulo je 12 osoba, a 32 su ozlijeđene. Ozlijeđeni čije stanje se poboljšalo prevezeni su u Poljsku, a ostali koji se još uvijek nalaze u hrvatskim bolnicama su stabilno. Svi su preživjeli identificirani, a poljski portal Fakt razgovarao je s dvije žene koje su preživjele tu tragediju.

"Šokiralo me da se to dogodilo. Ne sjećam se trenutka nesreće jer sam spavala, radilo se o sekundama. Nisam se onesvijestila, ali sam bila zaglavljena. Bilo je strašno. Čuli su se jauci, stenjanje, ljudi su morali biti svjesni da umiru. Neki su bili zgnječeni. Strašno je vidjeti ljude bez kože na licu. Šok. To je nemoguće opisati'', rekla je Beata Krychowiak, koja tvrdi da su vozači autobusa bili sikusni i da nije bilo nikakvih naznaka da bi se mogla dogoditi tragedija.

''Vidjela sam ljude koji se nisu mogli micati, ja sam čekala da razrežu autobus i izvade me van. Nisam imala pojma što se događa oko mene, jer sam bila zaglavljena među sjedištima. Čekala sam 13 minuta da me izvuku, ali meni se činilo kao da je trajalo satima'', rekla je poljakinja koja je na put u Međugorje išla s majkom.

Druga putnica, Zofia Kasprzyk odlučno kaže kako će sigurno opet u Međugorje čim se oporavi. "Zahvaljujem Bogu i Gospi. Hrabra sam i religiozna. Svaki dan se molim", kaže.

"Imamo preliminarni popis žrtava koji su u subotu stradali u slijetanju poljskoga autobusa na hrvatskoj autocesti. Radimo sve da bi što prije dovršili proces identifikacije. Hitna pomoć je došla spasiti ljude, ne njihovu prtljagu s dokumentima. Ako je netko pri svijesti, onda se može sam identificirati. To nije slučaj s onima koji nisu pri svijesti i onima koji su poginuli. Sve žrtve treba usporediti s pronađenim dokumentima što nije uvijek jednostavno zbog prirode ozljeda koje zadobiju u nesreći, ali i zbog toga što dokumenti traju i do deset godina, pa fotografije na njima više ne budu toliko svježe. Svim osobama su uzeti otisci prstiju", poručili su iz poljske ambasade u Zagrebu za taj poljski portal te navode kako se ne smiju zalijetati s informacijama jer bi svaka greška mogla biti jako velika.